В Казахстане в ближайшие три дня пройдут дожди

6 августа 2021, 10:45
Фото: Pixabay.com

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 7-9 августа, сообщает zakon.kz.

На севере, в центре и на востоке Казахстана ожидаются дожди.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на севере, в центре, на востоке и юго-востоке страны пройдут дожди с грозами, на севере и в центре местами сильные дожди, град. Также ожидается усиление ветра и ослабление жары в северных регионах до 20-25 градусов. На остальной территории республики сохранится жаркая погода без осадков. На западе ожидается очень сильная жара до 45 градусов. сообщили в РГП "Казгидромет"


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