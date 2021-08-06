В Казахстане в ближайшие три дня пройдут дожди

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 7-9 августа, сообщает zakon.kz.

На севере, в центре и на востоке Казахстана ожидаются дожди.





Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на севере, в центре, на востоке и юго-востоке страны пройдут дожди с грозами, на севере и в центре местами сильные дожди, град. Также ожидается усиление ветра и ослабление жары в северных регионах до 20-25 градусов. На остальной территории республики сохранится жаркая погода без осадков. На западе ожидается очень сильная жара до 45 градусов. сообщили в РГП "Казгидромет"