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Жара до +41°С и кратковременные дожди: прогноз погоды от "Казгидромета" на ближайшие три дня

Жара до +41°С и кратковременные дожди: прогноз погоды от &quot;Казгидромета&quot; на ближайшие три дня, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 13:16 Фото: freepik
Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня – с 30 июля по 1 августа 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", в степи Сарыарка и пустынных районах юга страны погода будет без осадков.

"Несмотря на влияние западного антициклона, в северных, восточных, юго-восточных регионах ожидаются кратковременные дожди, грозы, усиление ветра, на крайнем севере и в горах юго-востока страны – сильные дожди, град, шквал", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, на западе, в центре, юге и юго-востоке страны в дневное время сохраняется сильная жара.

"На юго-востоке страны 1 августа в отдельных районах прогнозируется очень сильная жара до +41°С".РГП "Казгидромет"

О погоде на понедельник, 29 июля 2024 года, можете узнать здесь.

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Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Дожди Жара Прогноз погоды
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