Жара до +41°С и кратковременные дожди: прогноз погоды от "Казгидромета" на ближайшие три дня

Фото: freepik

Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня – с 30 июля по 1 августа 2024 года.

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