Ограничения на вывоз некоторых товаров введут в Казахстане

Министерство сельского хозяйства подготовило проект приказа "О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан", сообщает zakon.kz.
В Перечень товаров, в отношении вывоза которых с территории РК вводятся количественные ограничения (квоты), вошли:
В связи с чем в разработаны Правила расчета и распределения количественных ограничений (квот) на эту продукцию.
Так, для участия в распределении квот на вывоз товаров за пределы республики заинтересованные лица ежемесячно в течении 7 календарных дней с даты опубликования на интернет-ресурсе объемов квот, подают заявки на получение квоты на вывоз товаров
в ответственное подразделение.
Форма заявки публикуется на интернет-ресурсе.
Ответственное подразделение распределяет объем квот на вывоз товаров между заявителями по следующему алгоритму:
Вывоз с территории РК пшеницы на фуражные цели (пшеница мягкая 5 класса) и ячменя осуществляется при наличии разрешения на экспорт товаров (при вывозе в третьи страны), ветеринарного и фитосанитарного сертификатов, - говорится в документе.
Соответствующие территориальные подразделения Комитетов ветеринарного контроля и надзора и государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК ежедневно обмениваются информацией о выданных разрешениях на экспорт товаров (при вывозе в третьи страны), ветеринарных и фитосанитарных сертификатах.
Остатки пшеницы мягкой 5 класса и ячменя из полученной квоты на экспорт, не отгруженные на экспорт в текущем месяце, могут быть отгружены в рамках полученной квоты в течении 10 календарный дней следующего месяца.
Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 12 августа.
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