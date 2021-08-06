Ограничения на вывоз некоторых товаров введут в Казахстане

Министерство сельского хозяйства подготовило проект приказа "О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан", сообщает zakon.kz.

В Перечень товаров, в отношении вывоза которых с территории РК вводятся количественные ограничения (квоты), вошли:

Пшеница мягкая 5 класса и меслин

Ячмень

Подсолнечный шрот/жмых

Соевый шрот/жмых

Рапсовый шрот/жмых

Хлопковый шрот/жмых

Льняной шрот/жмых

В связи с чем в разработаны Правила расчета и распределения количественных ограничений (квот) на эту продукцию.

Так, для участия в распределении квот на вывоз товаров за пределы республики заинтересованные лица ежемесячно в течении 7 календарных дней с даты опубликования на интернет-ресурсе объемов квот, подают заявки на получение квоты на вывоз товаров

в ответственное подразделение.

Форма заявки публикуется на интернет-ресурсе.

Ответственное подразделение распределяет объем квот на вывоз товаров между заявителями по следующему алгоритму:

рассчитывается общий заявленный объем для получения квоты на вывоз товаров (далее – общий заявленный объем) на планируемый месяц;

определяется удельный вес каждого заявителя в общем заявленном объеме;

в случае, если общий заявленный объем превышает объем квоты, установленный ответственным подразделением, объем квоты для каждого заявителя рассчитывается пропорционально его доле в общем заявленном объеме по следующей формуле:

Распределение дополнительного объема согласовывается с каждым заявителем и в случае согласования заявитель в течение 2 рабочих дней со дня отправления соответствующей информации с электронной почты уполномоченной организации направляет исправленную заявку.

Вывоз с территории РК пшеницы на фуражные цели (пшеница мягкая 5 класса) и ячменя осуществляется при наличии разрешения на экспорт товаров (при вывозе в третьи страны), ветеринарного и фитосанитарного сертификатов, - говорится в документе.

Соответствующие территориальные подразделения Комитетов ветеринарного контроля и надзора и государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК ежедневно обмениваются информацией о выданных разрешениях на экспорт товаров (при вывозе в третьи страны), ветеринарных и фитосанитарных сертификатах.

Остатки пшеницы мягкой 5 класса и ячменя из полученной квоты на экспорт, не отгруженные на экспорт в текущем месяце, могут быть отгружены в рамках полученной квоты в течении 10 календарный дней следующего месяца.

Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 12 августа.