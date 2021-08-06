Что можно и что нельзя делать на придомовой территории

Как жители многоквартирных домов могут пользоваться придомовой территорией, какие работы проводить и кто должен ее содержать, расскажет zakon.kz.

Придомовой земельный участок — это территория вокруг многоквартирного дома. Участок предназначен для благоустройства, озеленения, размещения спортивных, игровых площадок, подъездных дорог, парковок, тротуаров, малых архитектурных форм, пишет "Крыша".

При этом конкретных цифр, определяющих размеры придомовой территории, нет. Двор может быть размером как 100 кв. м, так и 1,5 га.

Участок не может находиться в частной собственности жителей, так как принадлежит им на праве общей долевой собственности или землепользования. Правила пользования участком должны приниматься на общем собрании жителей дома. Содержать придомовую территорию должны жители дома. Расходы входят в услуги управляющей организации в коммунальной квитанции. При этом факт непроживания в доме или отсутствие регистрации кондоминиума не влияет на обязанность по оплате.

В каждом регионе свои правила благоустройства, но в общем требуется содержать в исправном состоянии:

тротуары, пешеходные дорожки, внутриквартальные проезды и дороги;

находящиеся на балансе инженерные сети, колодцы;

малые архитектурные формы, оборудование спортивных, игровых, детских и хозяйственных площадок, ограждения и изгороди.

Также необходимо проводить работы по озеленению, уходу, обрезке зеленых насаждений и газонов, уборке листьев, снега и наледи, в том числе с крыши.

В то же время запрещено:

самовольное строительство во дворах хозяйственных или вспомогательных построек (штраф — 350 тыс. тенге, 120 МРП);

загромождение территории строительными материалами (14 585 тенге, 10 МРП);

нарушение тишины и порядка с 22:00 до 9:00 в будние, с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни, кроме работ по уборке территории либо устранению аварийных ситуаций (за нарушение — штраф 14 585, 5 МРП; 1 МРП в 2021 году составляет 2917 тенге);

парковка служебного и личного автотранспорта на зеленых зонах, детских площадках, пешеходных дорожках (29 170 тенге, 10 МРП);

парковка вне специально выделенных мест (14 585 тенге, 5 МРП);

мытье и ремонт автомобилей.

Если соседи захватывают часть двора для пристроек или парковки, нужно обратиться в полицию, управление градостроительного контроля и районные акиматы.

Последние изменения в законодательстве дали жителям многоквартирных домов право увеличивать придомовую территорию за счет присоединения близрасположенного участка с обязанностью его содержания, в том числе подземных инженерных сетей. Однако на практике это нереализуемо.

В Нур-Султане и Алматы власти этого точно не разрешат. Дело в том, что такие участки бесплатно передаются в собственность жителей как часть объекта кондоминиума. В мегаполисах есть сложности из-за близости санитарных и охранных зон, переплетений инженерных сетей, наличия красных линий. Это право могут реализовать лишь жители небольших городов и областных центров, — пояснил директор ТОО "Сертификационный центр ЖКХ" Аркадий Рубцов.

В то же время разрешается размещать на придомовой территории нестационарные объекты торговли (питание, напитки при соблюдении санитарных норм и др.). Акимат, рассмотрев заявку, может дать предпринимателю право на торговлю. Однако никаких имущественных прав на участок он иметь не будет.

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Ранее главный архитектор Алматы сообщил, что многие дворы застроены из-за свободного выкупа земель в городе в прежние годы. Сейчас застройка дворов запрещена. Кроме того, теперь размеры дворов будут формироваться исходя из плотности населения: 10 кв. м на одного жильца.