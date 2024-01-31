Содержание и уборка придомовых территорий кондоминиума: новые методические рекомендации

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МПС утвердил новые Методические рекомендации по содержанию и уборке придомовых территорий объектов кондоминиума и подъездных путей к ним, сообщает Zakon.kz.

Содержание и уборка придомовых территорий объектов кондоминиумов и подъездных путей имеют ключевое значение для обеспечения комфорта, безопасности и визуального облика населенных пунктов. Эффективное управление и обслуживание этих территорий требует тщательной планировки, координации и соблюдения требований нормативов.

"Настоящие методические рекомендации направлены на оптимизацию процессов уборки и содержания придомовых территорий, с целью обеспечения надлежащего состояния придомовых территорий и подъездных путей", – говорится в документе.

Он предоставляет подробные рекомендации и инструкции для тех, кто отвечает за обслуживание придомовых территорий, включая рекомендации по планированию финансовых затрат, организации работ, выбору оборудования и эффективной утилизации отходов.

Рекомендации определяют минимально необходимый перечень, состав, сроки и периодичность, организационно-технические условия выполнения работ по:

уборке дворовых территорий и внутриквартальных проездов;

текущему ремонту покрытий;

содержанию малых архитектурных форм и оборудования, садово-парковой мебели и беседок;

содержанию детских, спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок, площадок для сушки белья и контейнерных площадок, ограждений;

содержанию элементов озеленения;

содержанию осветительного оборудования;

содержанию урн.

Рекомендации предназначены для обоснования объемов работ и расчета финансовых средств, причем содержание и уборка придомовой территории обеспечивается за счет средств собственников многоквартирного жилого дома (комплекса домов), содержание и уборка подъездных путей обеспечивается за счет бюджетных средств.

Перечень, состав, кратность, сроки выполнения работ по содержанию придомовой территории и подъездных путей определяются на основании документов, учитывающих организационно-технические условия выполнения работ.

Рекомендации предусматривают необходимость разграничения зон ответственности для содержания и уборки придомовых территорий и подъездных путей между исполнительным органом МЖД и местными исполнительными органами (коммунальными предприятиями).

В состав и перечень работ по содержанию придомовой территории и подъездных путей включаются следующие работы:

содержание и уборка придомовой территории, включая входную группу подъездов, дворовых проездов, подъездов к дому, тротуаров, детских и спортивных площадок, парковочных мест и разворотных площадок на придомовой территории, мусорных площадок, систем водоотведения и дренажа, освещения и видеонаблюдения на придомовой территории, содержание и уход за зелеными насаждениями, малых архитектурных форм и других объектов;

организацию уборки и своевременной вывозки мусора и крупногабаритных отходов с придомовой территории, включая санитарную очистку мусорных контейнерных площадок;

санитарная очистка площадок для сушки белья, чистки ковровых изделий, выгула домашних животных, урн в местах общего пользования, спортивных и детских площадок в соответствии с действующими санитарными нормативными требованиями;

своевременная: подметание, сбор мусора, вывоз снега, льда с придомовой территории и подъездных путей, обработка проезжих частей улиц и пешеходных тротуаров противогололедной смесью в зимний период;

откачка талых вод, очистка стоков и арыков от грязи, песка и мусора в границах придомовой территории и подъездных путей.

Исполнительный орган МЖД на отведенной придомовой территории, а также коммунальное предприятие, в чьей собственности находятся подъездные пути, должны своевременно и качественно исполнять возложенные обязанности по содержанию и уборке придомовой территории и подъездных путей.

Акимат по согласованию с исполнительным органом МЖД устанавливают границы придомовой территории с указанием в паспорте благоустройства, уборки и содержания территории.

В состав придомовой территории помимо отведенного земельного участка объекта кондоминиума (согласно государственному акту на земельный участок) включается закрепленная территория. Для определения размеров границ придомовой территории рекомендуется использовать Инструкцию по определению площади придомовой территории многоквартирных жилых домов.

Для организации, координации и контроля работ по содержанию и уборке на закрепленной территории, один экземпляр Паспорта хранится в исполнительном органе МЖД, второй в коммунальном предприятии или в структурном подразделении местного исполнительного органа, ответственного за благоустройство и санитарное состояние территории соответствующего населенного пункта.

Услуги содержания придомовой территории

Так, говорится, что юридические и физические лица – субъекты, осуществляющие свою хозяйственную деятельность на придомовой территории, обязаны вывозить твердые бытовые отходы (ТБО) самостоятельно, либо заключать договоры с организациями или с индивидуальными предпринимателями, занимающимися вывозом мусора.

В случае образование мусора, отходов, снега, грунта и т.п. на придомовой территории, подъездных путях вне установленных для этого мест исполнительный орган МЖД или коммунальное предприятие/МИО немедленно принимают меры по уборке и не допускают повторного их образования.

Временное складирование снега, смета, грунта, растительных остатков, веток и т.д. допускается только на специально отведенных участках, предварительно согласованных с представителями акимата.

Переполнение мусоросборников (контейнеров) мусором не допускается. В случае возникновения переполнения мусора исполнительный орган МЖД принимает все необходимые меры к незамедлительному вывозу.

Содержание и уборка придомовой территории и подъездных путей предусматривает ручные и механизированные работы согласно паспортам благоустройства, уборки и содержания территории.

Уборка придомовых территорий и подъездных путей осуществляется согласно паспортам благоустройства, уборки и содержания территории, в которых указываются границы уборки, утвержденные акиматом.



При этом не допускается сжигание мусора, листвы, тары, производственных отходов, разведение костров, включая внутренние территории предприятий и частных домовладений. Также запрещается мойка, очистка и ремонт транспортных средств на придомовых территориях.

Уборку территорий, прилегающих к электрическим трансформаторным или распределительным подстанциям и другим инженерным сооружениям, работающим в автоматическом режиме без обслуживающего персонала, а также вблизи опор линий электропередач, производится владельцами вышеуказанных объектов. Уборка и содержание территорий охранных зон надземных трубопроводов производятся собственниками сетей.

Уборку мест временной уличной торговли, территорий, прилегающих к объектам торговли, производят владельцы объектов торговли. Не допускается складирование тары на прилегающих газонах, крышах торговых палаток, киосков и других объектах торговли.

Уборку территорий платных автостоянок, гаражей производят владельцы и организации, эксплуатирующие данные объекты.

В период листопада предприятия, ответственные за уборку закрепленных территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы. Сгребание листвы к корневой части деревьев и кустарников запрещается.

При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийных ситуаций на инженерных сетях), их ликвидация возлагается на организации, допустившие нарушения.

Во избежание засорения водосточной сети запрещается сброс смета и бытового мусора в водосточные коллекторы.

Содержание внутридворовых проездов и подъездов, покрытий тротуаров должно осуществляться в соответствии с нормативными требованиями к эксплуатационному состоянию дорожных покрытий. При проведении дорожно-ремонтных работ строительный мусор вывозится организациями, производящими работы в течение суток.

Содержание и уборка придомовых территорий и подъездных путей производятся согласно утверждаемому графику. При неблагоприятных погодных условиях (дожди, град, снегопады, гололед и др.) режим работ по содержанию и уборке придомовой территории и подъездных путей может быть изменен.

В весенне-летний период к основным мероприятиям по уборке относят уборку и вывоз мусора, мойку проезжей части улиц, уборку бордюров от песка и пыли, подметание и мойку тротуаров и дворовых территорий, покос и полив озелененных территорий, текущие ремонты покрытий тротуаров и подъездных путей, МАФ и иных элементов благоустройства.

В осенне-зимний период к основным мероприятиям по уборке относят уборку и вывоз мусора, грязи, очистку территорий возле водосточных труб, подметание и сгребание снега, сдвигание снега в кучи и валы, перемещение снега, зачистку снежных уплотнений и накатов, противогололедную обработку территорий противогололедными материалами, подметание территорий при отсутствии снегопадов и гололедицы, очистку от снега МАФ и иных элементов благоустройства.

Уборку придомовых территорий рекомендуется производить ручным или механизированным способом в зависимости от возможности использования. Для установления рационального направления движения уборочной техники, количества машин и очередности проходов, мест и характера маневрирования машин, схем перемещения отходов, смета, снега, сочетания участков механизированной и ручной уборки рекомендуется могут разрабатываться маршрутные карты уборки.

Физическим и юридическим лицам, осуществляющим строительство или ремонт недвижимых объектов, необходимо заключать договоры на утилизацию мусора, производить его вывоз самостоятельно или по договору с мусоровывозящим предприятием.



В период выпадения дождей и таяния снега необходим мониторинг работоспособности и содержания систем наружного водоотведения (ливневая канализация).

При содержании и уборке прилегающих территорий необходимо осматривать:

линейный водоотвод;

дождеприемные решетки;

инфильтрующие элементы;

дренажные колодцы;

дренажные траншеи, полосы проницаемого покрытия;

биодренажные канавы и др.

Рекомендуется также предусматривать меры, направленные на недопущение подтопления домов, образование наледей от утечки воды из-за неисправности водопроводных, канализационных, ливневых устройств, систем, сетей и сооружений, а также сброса, откачки или слив воды на газоны, тротуары, подъездных путей и дворовой территории.

Методические рекомендации также содержат:

Особенности содержания и уборки придомовой территории и подъездных путей в зимний период. Текущий ремонт покрытий тротуаров и подъездных путей, площадок различного назначения, оборудования, МАФ, садово-парковой мебели и ограждений. Особенности содержания озеленения на придомовой территории. Методику расчета сметы расходов на содержание придомовой территории, находящихся в коммунальной собственности. Рекомендации по формированию затрат по содержанию придомовой территории, сбора и вывоза отходов, находящихся в коммунальной собственности. Периодичность и сроки выполнения работ по содержанию и уборке придомовой территории и подъездных путей и т.д.

Посмотреть весь документ можно здесь.

Ранее мы рассказали, что работы по содержанию придомовых территорий не будут разделять на лоты в госзакупках.