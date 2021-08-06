Каким образом планируют использовать пенсионные накопления на лечение

Министерство здравоохранения РК подготовило проект приказа, которым вносятся изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение, сообщает zakon.kz.
В частности, планируется расширить спектр применения пенсионных средств на лечение.
Что планируют изменить:
Также расширяется перечень медуслуг, на которые можно потратить пенсионные выплаты:
Для этого после получения заключения врачей (медкомиссии) нужно выбрать медицинскую организацию или продавца и заключить с ней договор об оказании медицинских услуг или договор на приобретение лекарственных средств с дальнейшим прикреплением сканированного варианта договора и заключения врачебной комиссии в своем личном кабинете на интернет-ресурсе уполномоченного оператора.
Документами, подтверждающими целевое использование пенсионных выплат на оплату лечения, являются:
Уполномоченный оператор проверяет предоставленные документы в течение 10 рабочих дней с даты их предоставления и перечисляет единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению.
Подтверждением целевого использования единовременных пенсионных выплат на получение медицинских услуг для уполномоченного оператора является заключение врачебной комиссии.
Также после получения заключения врачебной комиссии необходимо выбрать зарубежную клинику или продавца, заключить договор об оказании медицинских услуг или договор на приобретение лекарственных средств и получить счет на оплату с дальнейшим прикреплением сканированного варианта договора или счета на оплату и заключения врачебной комиссии в своем личном кабинете на интернет-ресурсе уполномоченного оператора.
Документами, подтверждающими целевое использование пенсионных выплат на оплату лечения за рубежом, являются:
Уполномоченный оператор проверяет документы заявителя в течение 10 рабочих дней.
Если документы в порядке и соответствуют целям использования для оказания медицинской услуги, то заявитель представляет Уполномоченному оператору подписанные заявления на конвертацию единовременных пенсионных выплат и на международный перевод единовременных пенсионных выплат.
В данном случае комиссия за международный перевод может быть удержана с суммы единовременных пенсионных выплат.
Единовременные пенсионные выплаты могут быть использованы на возмещение ранее понесенных затрат на лечение.
В этом случае необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту своего прикрепления с заявлением о предоставлении заключения и приложить следующие документы:
1. Если лечение было получено в Казахстане:
2. Если лечение было получено за рубежом:
Как отмечается, полученные медицинские услуги и приобретенные лекарственные средства распространяются на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Документ пока не утвержден и не вступил в силу.
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