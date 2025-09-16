Использовать пенсионные накопления на лечение зубов запретят в Казахстане
В частности, предусматривается исключение нормы по использованию единовременных пенсионных выплат на стоматологические услуги (протезирование зубов, имплантация) в связи с выявлением случаев нецелевого использования пенсионных накоплений.
Документ подготовлен с целью пересмотра медицинских услуг, оплачиваемых за счет единовременных пенсионных выплат.
Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 сентября.
Ранее сообщалось, что с 15 сентября "Отбасы банк" приостановил прием заявлений на использование пенсионных излишек на стоматологические услуги.
Затем стало известно, что в Атырауской области изобличили пять преступных групп, которые помогали казахстанцам выводить свои накопления из ЕНПФ. В организованных схемах участвовали более 30 стоматологических клиник. С помощью преступных схем из ЕНПФ выведено более 200 млрд тенге.