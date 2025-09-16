Использовать пенсионные накопления на лечение зубов запретят в Казахстане

Министерство здравоохранения подготовило поправки в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается исключение нормы по использованию единовременных пенсионных выплат на стоматологические услуги (протезирование зубов, имплантация) в связи с выявлением случаев нецелевого использования пенсионных накоплений.

Документ подготовлен с целью пересмотра медицинских услуг, оплачиваемых за счет единовременных пенсионных выплат.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 сентября.

Ранее сообщалось, что с 15 сентября "Отбасы банк" приостановил прием заявлений на использование пенсионных излишек на стоматологические услуги.

Затем стало известно, что в Атырауской области изобличили пять преступных групп, которые помогали казахстанцам выводить свои накопления из ЕНПФ. В организованных схемах участвовали более 30 стоматологических клиник. С помощью преступных схем из ЕНПФ выведено более 200 млрд тенге.