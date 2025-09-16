#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
541.18
636.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
541.18
636.05
6.52
Право

Использовать пенсионные накопления на лечение зубов запретят в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 09:25 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министерство здравоохранения подготовило поправки в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается исключение нормы по использованию единовременных пенсионных выплат на стоматологические услуги (протезирование зубов, имплантация) в связи с выявлением случаев нецелевого использования пенсионных накоплений. 

Документ подготовлен с целью пересмотра медицинских услуг, оплачиваемых за счет единовременных пенсионных выплат.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 сентября.

Ранее сообщалось, что с 15 сентября "Отбасы банк" приостановил прием заявлений на использование пенсионных излишек на стоматологические услуги.

Затем стало известно, что в Атырауской области изобличили пять преступных групп, которые помогали казахстанцам выводить свои накопления из ЕНПФ. В организованных схемах участвовали более 30 стоматологических клиник. С помощью преступных схем из ЕНПФ выведено более 200 млрд тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Свыше 200 млрд тенге выведено из ЕНПФ при помощи дропперов: раскрыты подробности схемы фиктивной стоматологии
15:49, 15 сентября 2025
Свыше 200 млрд тенге выведено из ЕНПФ при помощи дропперов: раскрыты подробности схемы фиктивной стоматологии
В Казахстане запускают пилот "Цифровая ипотека" для вторичного жилья
10:17, 12 сентября 2025
В Казахстане запускают пилот "Цифровая ипотека" для вторичного жилья
Когда казахстанцы снова смогут снимать пенсионные излишки на стоматологию
20:08, 11 сентября 2025
Когда казахстанцы снова смогут снимать пенсионные излишки на стоматологию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: