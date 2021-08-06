Сбросила щенка в овраг - жестокие кадры рассылают в Казнете

В Казнете распространяют видео, как подросток в Алматинской области сбрасывает щенка в овраг, сообщает zakon.kz.

Осторожно, шокирующие кадры!

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В Департаменте полиции Алматинской области отметили, что нашли "героиню".

Ею оказалась 14-летняя жительница Талдыкоргана, которая во время летних каникул гостила у бабушки в с. Талдыбулак Кербулакского района. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 316 УК РК "Жестокое обращение с животными", - отметили в ведомстве.

С подростком и ее родителями проведена профилактическая беседа.

Также будут направлены уведомления в отдел образования, по месту ее обучения и жительства. Ученица будет находиться на контроле ювенальной полиции, - добавили в пресс-службе.

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