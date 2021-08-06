В Международной образовательной корпорации открылся учебный центр Invesco Asia

В Международной образовательной корпорации (МОК) состоялось торжественное открытие учебного центра, приуроченное ко Дню строителя, передает zakon.kz.

Специализированный учебный центр, оснащенный новейшими технологиями, был открыт в рамках Меморандума о сотрудничестве между Международной образовательной корпорацией, являющейся правопреемником Казахской головной архитектурно-строительной академии – флагмана архитектурно-строительного образования РК и ТОО "Invesco Asia" – эксклюзивным дистрибьютером продукции востребованных производителей и лидером в области экстерьерных отделочных материалов на рынке Республики Казахстан, - сообщили в пресс-службе МОК.

В открытии учебного центра приняли участие ректор Международной образовательной корпорации Маргарита Имандосова, директор ТОО "Invesco Asia" Сойсал Энгин, первый проректор МОК Каиржан Мендигалиев, проректор по развитию МОК Нурлан Койшанбаев, коммерческий директор ТОО "Invesco Asia" Алексей Илющенко, директор ТОО "ONE ENGINEERING" Вячеслав Никитенко, генеральный директор ТОО "INVESCO PROJECT COMPANY" Сергей Гришин, директор ТОО "ID Trade" Искандер Нурабаев, доктор архитектуры Гульнара Абдрасилова, профессорско-преподавательский состав и студенты МОК.

Открывая торжественное мероприятие, ректор МОК Маргарита Имандосова поздравила всех присутствующих с Днем строителя и отметила важность события – открытия учебного центра в МОК.

Задача МОК – это подготовка высококвалифицированных, востребованных на производстве кадров. А это значит, что наш выпускник, придя на производство должен проявить свои практические навыки, обладать необходимыми компетенциями. И это будет реализовано в стенах учебного центра, где наши студенты будут принимать участие в реальных проектах компании "Invesco Asia", решать реальные производственные задачи, – сказала ректор.

Маргарита Булатовна выразила свою благодарность компании "Invesco Asia" в лице директора Сойсал Энгина за оказанную поддержку и надеется, что данная инициатива приведет к дальнейшему трудоустройству и карьерному росту выпускников.

В свою очередь, директор ТОО "Invesco Asia" Сойсал Энгин поздравил всех присутствующих с открытием учебного центра.

Мы считаем, что важно вкладываться в развитие образования для нашего общего будущего. Поэтому мы очень рады принять участие в данном проекте, – добавил Сойсал Энгин.

Также он пожелал удачи студентам в их начинаниях.

В учебном центре студенты будут изучать и работать с таким программным обеспечением автоматизированного проектирования и моделирования как Autocad 2020, Corel 2020, 3d max 2020. По окончании специализированных курсов студенты будут иметь возможность проходить производственную практику на базе предприятия с дальнейшим трудоустройством.

В настоящее время в компанию "Invesco Asia" трудоустроено девять студентов МОК по направлению подготовки "Архитектура и строительство", что является хорошим показателем взаимного сотрудничества.

Студенты МОК заинтересованы открытием центра и положительно отзываются о данной инициативе. В процессе обучения, они смогут получить бесценный практический опыт, развить свои навыки и стать ведущими специалистами в архитектурно-строительной отрасли.

В ходе реализации Меморандума также будет осуществлена совместная подготовка кадров, проведение тренингов, курсов повышения квалификации и семинаров, создание совместного учебного центра для внедрения в образовательный процесс смарт-технологий, а также разработку совместных образовательных программ, охватывающих полный цикл производства, что обеспечит непрерывность обучения потенциальных соискателей.

МОК будет и дальше продолжать осуществлять интеграцию в мировое образовательное пространство и выход на международный уровень, используя в учебном процессе новые информационно-коммуникационные технологии.