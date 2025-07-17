Миннауки и высшего образования разместило государственный образовательный заказ на 2025-2026 учебный год

Фото: Zakon.kz

Приказом и.о. министра науки и высшего образования от 5 июня 2025 года размещен государственный образовательный заказ на подготовку кадров с послевузовским образованием на 2025-2026 учебный год, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены: Перечень организаций высшего и послевузовского образования, в которых размещается государственный образовательный заказ на подготовку магистров;

Перечень организаций высшего и послевузовского образования, в которых размещается государственный образовательный заказ на обучение в научно-педагогической и профильной магистратуре;

Государственный образовательный заказ на подготовку докторов PhD. Так, перечень вузов на подготовку магистров включает следующие специализации: Педагогика и психология – 32 вуза;

Дошкольное обучение и воспитание – 12 вузов;

Подготовка педагогов без предметной специализации – 18 вузов;

Подготовка педагогов физической культуры – 15 вузов;

Основы права и экономики – 2 вуза;

Подготовка педагогов математики – 24 вуза;

Подготовка педагогов физики – 22 вуза;

Подготовка педагогов информатики – 27 вузов;

Подготовка педагогов химии – 24 вуза;

Подготовка педагогов биологии – 24 вуза;

Подготовка педагогов географии – 17 вузов;

Подготовка педагогов истории – 20 вузов;

Подготовка педагогов казахского языка и литературы – 28 вузов;

Подготовка педагогов русского языка и литературы – 23 вуза;

Подготовка педагогов иностранного языка – 31 вуз;

Подготовка социальных педагогов – 4 вуза;

Мода, дизайн – 10 вузов;

Философия и этика – 7 вузов;

История – 16 вузов;

Переводческое дело, синхронный перевод – 12 вузов;

Филология – 16 вузов;

Политология и конфликтология – 8 вузов;

Международные отношения – 13 вузов;

Психология – 17 вузов;

Журналистика и репортерское дело – 10 вузов;

Экономика – 47 вузов;

Государственное и местное управление – 29 вузов;

Менеджмент – 46 вузов;

Аудит и налогообложение – 29 вузов;

Финансы, банковское и страховое дело – 39 вузов;

Право – 38 вузов;

Технология охраны окружающей среды – 23 вуза;

Информационные технологии – 44 вуза;

Теплоэнергетика – 12 вузов;

Энергетика и электротехника – 24 вуза;

Транспорт, транспортная техника и технологии – 19 вузов;

Космическая инженерия – 4 вуза;

Общественное здравоохранение – 10 вузов;

Медицина – 11 вузов;

Туризм – 14 вузов;

Производство продуктов питания – 12 вузов;

Строительство – 14 вузов, а также другие специализации. Приказ вводится в действие со дня его подписания. Ранее мы рассказали, что Министерство науки и высшего образования обновило правила поступления в вузы.

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