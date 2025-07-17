Миннауки и высшего образования разместило государственный образовательный заказ на 2025-2026 учебный год
Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра науки и высшего образования от 5 июня 2025 года размещен государственный образовательный заказ на подготовку кадров с послевузовским образованием на 2025-2026 учебный год, сообщает Zakon.kz.
В частности, утверждены:
- Перечень организаций высшего и послевузовского образования, в которых размещается государственный образовательный заказ на подготовку магистров;
- Перечень организаций высшего и послевузовского образования, в которых размещается государственный образовательный заказ на обучение в научно-педагогической и профильной магистратуре;
- Государственный образовательный заказ на подготовку докторов PhD.
Так, перечень вузов на подготовку магистров включает следующие специализации:
- Педагогика и психология – 32 вуза;
- Дошкольное обучение и воспитание – 12 вузов;
- Подготовка педагогов без предметной специализации – 18 вузов;
- Подготовка педагогов физической культуры – 15 вузов;
- Основы права и экономики – 2 вуза;
- Подготовка педагогов математики – 24 вуза;
- Подготовка педагогов физики – 22 вуза;
- Подготовка педагогов информатики – 27 вузов;
- Подготовка педагогов химии – 24 вуза;
- Подготовка педагогов биологии – 24 вуза;
- Подготовка педагогов географии – 17 вузов;
- Подготовка педагогов истории – 20 вузов;
- Подготовка педагогов казахского языка и литературы – 28 вузов;
- Подготовка педагогов русского языка и литературы – 23 вуза;
- Подготовка педагогов иностранного языка – 31 вуз;
- Подготовка социальных педагогов – 4 вуза;
- Мода, дизайн – 10 вузов;
- Философия и этика – 7 вузов;
- История – 16 вузов;
- Переводческое дело, синхронный перевод – 12 вузов;
- Филология – 16 вузов;
- Политология и конфликтология – 8 вузов;
- Международные отношения – 13 вузов;
- Психология – 17 вузов;
- Журналистика и репортерское дело – 10 вузов;
- Экономика – 47 вузов;
- Государственное и местное управление – 29 вузов;
- Менеджмент – 46 вузов;
- Аудит и налогообложение – 29 вузов;
- Финансы, банковское и страховое дело – 39 вузов;
- Право – 38 вузов;
- Технология охраны окружающей среды – 23 вуза;
- Информационные технологии – 44 вуза;
- Теплоэнергетика – 12 вузов;
- Энергетика и электротехника – 24 вуза;
- Транспорт, транспортная техника и технологии – 19 вузов;
- Космическая инженерия – 4 вуза;
- Общественное здравоохранение – 10 вузов;
- Медицина – 11 вузов;
- Туризм – 14 вузов;
- Производство продуктов питания – 12 вузов;
- Строительство – 14 вузов, а также другие специализации.
Приказ вводится в действие со дня его подписания.
Ранее мы рассказали, что Министерство науки и высшего образования обновило правила поступления в вузы.
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