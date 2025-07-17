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Право

Миннауки и высшего образования разместило государственный образовательный заказ на 2025-2026 учебный год

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 16:17 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра науки и высшего образования от 5 июня 2025 года размещен государственный образовательный заказ на подготовку кадров с послевузовским образованием на 2025-2026 учебный год, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

  • Перечень организаций высшего и послевузовского образования, в которых размещается государственный образовательный заказ на подготовку магистров;
  • Перечень организаций высшего и послевузовского образования, в которых размещается государственный образовательный заказ на обучение в научно-педагогической и профильной магистратуре;
  • Государственный образовательный заказ на подготовку докторов PhD.

Так, перечень вузов на подготовку магистров включает следующие специализации:

  • Педагогика и психология – 32 вуза;
  • Дошкольное обучение и воспитание – 12 вузов;
  • Подготовка педагогов без предметной специализации – 18 вузов;
  • Подготовка педагогов физической культуры – 15 вузов;
  • Основы права и экономики – 2 вуза;
  • Подготовка педагогов математики – 24 вуза;
  • Подготовка педагогов физики – 22 вуза;
  • Подготовка педагогов информатики – 27 вузов;
  • Подготовка педагогов химии – 24 вуза;
  • Подготовка педагогов биологии – 24 вуза;
  • Подготовка педагогов географии – 17 вузов;
  • Подготовка педагогов истории – 20 вузов;
  • Подготовка педагогов казахского языка и литературы – 28 вузов;
  • Подготовка педагогов русского языка и литературы – 23 вуза;
  • Подготовка педагогов иностранного языка – 31 вуз;
  • Подготовка социальных педагогов – 4 вуза;
  • Мода, дизайн – 10 вузов;
  • Философия и этика – 7 вузов;
  • История – 16 вузов;
  • Переводческое дело, синхронный перевод – 12 вузов;
  • Филология – 16 вузов;
  • Политология и конфликтология – 8 вузов;
  • Международные отношения – 13 вузов;
  • Психология – 17 вузов;
  • Журналистика и репортерское дело – 10 вузов;
  • Экономика – 47 вузов;
  • Государственное и местное управление – 29 вузов;
  • Менеджмент – 46 вузов;
  • Аудит и налогообложение – 29 вузов;
  • Финансы, банковское и страховое дело – 39 вузов;
  • Право – 38 вузов;
  • Технология охраны окружающей среды – 23 вуза;
  • Информационные технологии – 44 вуза;
  • Теплоэнергетика – 12 вузов;
  • Энергетика и электротехника – 24 вуза;
  • Транспорт, транспортная техника и технологии – 19 вузов;
  • Космическая инженерия – 4 вуза;
  • Общественное здравоохранение – 10 вузов;
  • Медицина – 11 вузов;
  • Туризм – 14 вузов;
  • Производство продуктов питания – 12 вузов;
  • Строительство – 14 вузов, а также другие специализации. 

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

Ранее мы рассказали, что Министерство науки и высшего образования обновило правила поступления в вузы.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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