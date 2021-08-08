Тренера из Германии дисквалифицировали за избиение коня

8 августа 2021, 00:52
Фото: pxhere.com

Тренера из Германии Ким Райзнер дисквалифицировали за жестокое обращение с конем, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении Международного союза современного пятиборья (UIPM).

Тренер несколько раз ударила кулаком коня Saint Boy, на котором выступала немецкая пятиборка Анника Шлой.

Исполком UIPM выдал Райзнер черную карту, означающую дисквалификацию на оставшиеся соревнования.

Немка шла лидером после плавания и фехтования, но провалила верховую езду и не получила за нее очков.


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