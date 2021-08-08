Тренера из Германии дисквалифицировали за избиение коня

Тренера из Германии Ким Райзнер дисквалифицировали за жестокое обращение с конем, сообщает zakon.kz.
Об этом говорится в заявлении Международного союза современного пятиборья (UIPM).
Тренер несколько раз ударила кулаком коня Saint Boy, на котором выступала немецкая пятиборка Анника Шлой.
@DOSB— Wahrheit (@Nunmalunteruns) August 6, 2021
Ich fordere die sofortige Sperrung der Tierquäler #Schleu #annikaschleu + Trainerin.#fuenfkampf pic.twitter.com/IQTIaFHg7J
Исполком UIPM выдал Райзнер черную карту, означающую дисквалификацию на оставшиеся соревнования.
Немка шла лидером после плавания и фехтования, но провалила верховую езду и не получила за нее очков.
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