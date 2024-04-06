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Спортсменку дисквалифицировали за избиение лошади

Спорт, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 07:20 Фото: pixaday
Федерация конного спорта России на два года дисквалифицировала всадницу Ксению Костыгову за жестокое обращение с лошадью, сообщает Zakon.kz.

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Об этом проинформировал ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной России по конному спорту Владимира Белецкого. На турнире по конкуру в Ярославле девушка применила силу по отношению к своей лошади. По словам Белецкого, на видеозаписи четко видно, что она превышает допустимый уровень физического воздействия на животное.

Он пояснил, что в конкуре есть условные наказания для животных, которые не подчиняются командам. Но они служат только сигналом и не должны причинять им сильную боль.

"То, что происходило на соревнованиях, иначе как избиением назвать нельзя. Спортсменка била животное руками по голове и шее, что абсолютно недопустимо".Владимир Белецкий

Белецкий рассказал, что ранее спортсменка уже получала дисциплинарное взыскание за подобные действия, а теперь пришлось применить более жесткие меры. Таким образом, 23-летнюю Костыгову отстранили от соревнований любого уровня на территории России и любого вида деятельности, если они связаны с конным спортом.

В марте Международный олимпийский комитет объявил состав комиссии по проверке нейтрального статуса российских атлетов, которые хотят участвовать в летних Играх в Париже.

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