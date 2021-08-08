Головкин попал в "черный список" "Канело" - Шон Джонс

8 августа 2021, 15:20
Фото: sports.kz

Журналист Boxingnews24.com Шон Джонс объяснил нежелание мексиканского боксера Сауля Альвареса проводить трилогию с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он также сравнил данную ситуацию с переговорами "Канело" по бою за звание "абсолюта" против американца Калеба Планта.

Некоторые бойцы боятся оказаться в "черном списке" "Канело", критикуя его и опасаясь того, что, если они обидят мексиканскую звезду, он отправит их в „игнор“, как сделал это с Деметриусом Андраде и Геннадием Головкиным. Что дает Планту свободу устно разгружаться на "Канело", так это титул чемпиона IBF в весовой категории 168 фунтов, которым он обладает, — пишет Джонс.

Журналист подчеркнул тот факт, что он, возможно, не такой опасный соперник на бумаге, как Дэвид Бенавидес, Андраде, Головкин или Джермалл Чарло для мексиканца".




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