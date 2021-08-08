Месси расплакался на прощальной пресс-конференции в "Барселоне"

8 августа состоялась пресс-конференция, на которой аргентинский нападающий Лионель Месси выступил по поводу своего ухода из "Барселоны". Появившись перед журналистами, футболист не смог сдержать слез, сообщает zakon.kz.

Ранее "Барселона" официально объявила, что новый контракт с Месси не будет заключен. Представители "Барсы" утверждают, что причиной невозможного подписания звездного нападающего является потолок зарплат в Ла Лиге.

Лео ????????????????????????



Весь зал, вся Каталония плачут вместе с ним. Все мы плачем сегодня вместе с Лео



???? ютуб «Барселоны» pic.twitter.com/QA6YOm1F7V — Матч ТВ (@MatchTV) August 8, 2021

Я никогда не мог представить, что когда-нибудь покину "Барселону". Это мой дом. Я сделал все возможное, чтобы остаться, но обстоятельства оказались выше этого желания. Я очень благодарен клубу и всем моим товарищам по команде. Я очень уважаю "Барселону". Здесь произошли прекрасные вещи. В этом клубе я стал тем, кем являюсь сегодня. "Пари Сен-Жермен" - это возможный вариант, да. На данный момент ничего не утверждено официально. После заявления "Барселоны" я получил много звонков от других клубов. Ничего еще не подписано, мы ведем переговоры. Лионель Месси

Месси представлял "Барселону" с 2000 года и играл за основную команду с 2003-го. На его счету 10 побед в чемпионате Испании, по 7 - в Кубке и Суперкубке Испании, 4 - в Лиге чемпионов, по 3 - в Суперкубке Европы и на клубном ЧМ.