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Месси впервые принял участие в пресс-конференции "Интер Майами"

Месси впервые поучаствовал в пресс-конференции "Интер Майами" Фото: Instagram/leomessi
Звездный аргентинский нападающий клуба "Интер Майами" Лионель Месси впервые поучаствовал в пресс-конференции после перехода в МЛС (американскую Суперлигу), сообщает Zakon.kz.

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Капитан "Интер Майами" встретился с журналистами за два дня до финала Кубка лиг, в котором его команда встретится с "Нэшвиллом".

"Я с огромной радостью нахожусь в Штатах. И сразу финал, огромный сюрприз. Нам нравится здесь, нравится, как нас приняли фанаты. С первого дня наша команда решила, что это будет хорошая возможность поставить перед собой новые задачи. Нам пришлось соревноваться с очень крепкими мексиканскими клубами. Поначалу тут было сложно, учитывая жару и все остальное, но сейчас комфортно. Было бы чудесно взять трофей – не только для меня, но и для команды и фанатов", – сказал Лионель Месси.

Семикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси подчеркнул, что не считает этот приз самой ценной наградой в его жизни.

"Я никогда не придавал значения "Золотому мячу". После победы на ЧМ-2022 гораздо меньше думаю об этом призе. Самое главное – это командные достижения. Мне удалось выиграть все в своей карьере. Сейчас я со своими одноклубниками ставлю высокие цели в "Интере".Лионель Месси

36-летний аргентинец объявил о переходе в "Майами" в начале лета, а месяц назад уже начал играть за команду из Флориды, сразу же забив гол в дебютном поединке. С тех пор форвард поражает ворота соперников в каждой игре: пока что он забил девять голов в шести матчах за новую команду.

Теперь Месси находится в шаге от того, чтобы взять первый трофей в США. Для этого "Интер Майами" должен обыграть "Нэшвилл" в решающем матче Кубка Лиг, который пройдет 20 августа.

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