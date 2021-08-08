Талибы захватили Кундуз - ключевой город Афганистана на границе с СНГ

В Афганистане боевики движения "Талибан" захватили город Кундуз, являющийся столицей одноименной провинции, сообщает zakon.kz.

В городе начались пожары, в центре Кундуза поднят флаг "Талибана", передает Al Jazeera.

Кундуз ранее переходил в руки радикальной группировки в 2015 и 2016 годах.

Город стал третьей провинциальной столицей в Афганистане, сдавшейся талибам за последние дни, и их самой большой пока победой.

На этой неделе талибы захватили административный центр провинции Нимроз - город Зарандж, а также столицу провинции Джаузджан - Шибарган.

Журналист в центре Кундуза сказал нам, что талибы захватили офис начальника полиции, офис избирательной комиссии, и что флаг "Талибана" развевается на центральной кольцевой развязке. Правительство отрицает падение Кундуза, но, судя по всему, это так. репортер Al Jazeera в Кабуле Шарлотта Беллис

Кундуз является воротами в северные провинции страны. А его расположение делает его стратегически важным, поскольку есть автомагистрали, соединяющие Кундуз с другими крупными городами, включая столицу Кабул, а сама провинция граничит с Таджикистаном.

Наступление талибов резко активизировалось после того, как американские войска и их союзники начали вывод своих войск из Афганистана после 20 лет военного присутствия в стране международной коалиции.