ЧП в Арыси: Опубликованы результаты проб воздуха  

В "Казгидромет" провели внеплановый отбор проб воздуха в связи с пожаром на станции Арысь, сообщает zakon.kz.

По причине возгорания 6 августа груза с желтым фосфором на платформе станции Арысь лаборатория мониторинга филиала РГП "Казгидромет" по Туркестанской области выехала в Арысь для выполнения внепланового отбора и анализа проб атмосферного воздуха.

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Микрорайон "Наурыз", где произошел пожар, расположен в юго-западной части города, на окраине. Население составляет 1700 человек, 340 домов. Измерения концентраций загрязняющих веществ выполнялись по взвешенным веществам, диоксиду азота, диоксиду серы, оксиду углерода, сероводороду, формальдегиду и аммиаку на шести точках. Точка №1: ул. Казыбек би, Центральная площадь (в районе ж/д вокзала); точка №2: ул. Оркендеу, мкр. "Наурыз", время отбора - 14:15 минут; точка №3: Северная часть города; точка №4: средняя школа им. Е. Молдабаева, ул. Мадалиева; точка №5: возле центральной районной больницы, ул. Жумабаева; точка №6: возле районного акимата, ул. Еркобек, - сообщили в ведомстве.

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По результатам измерений превышений предельно допустимых концентраций не обнаружено. Уровень радиационного фона также в пределах нормы.

Желтый фосфор - очень ядовитое (ПДК в воздухе 0,0005 мг/м3), огнеопасное кристаллическое вещество от светло-желтого до темно-бурого цвета. В воде не растворяется, на воздухе легко окисляется и самовоспламеняется.



