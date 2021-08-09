Чиновника уволили за организацию тоя в Карагандинской области

В Карагандинской области уволен чиновник, нарушивший запрет на проведение тоев в период карантина, сообщает zakon.kz.

Об этом на аппаратном совещании в режиме онлайн объявил глава региона Женис Касымбек.

С 9 августа руководитель Управления земельных отношений Максутов Калел Мукатаевич в связи с грубейшим нарушением карантина - организации свадебных мероприятий в разгар пандемии - уволен с занимаемой должности, - сказал аким области.

Глава региона предупредил, что наказание за подобные проступки будет очень жестким.

Здесь нарушены все нормы служебной этики государственного служащего. Не обесценивайте большую работу, которая проводится в области по противодействию коронавирусной инфекции. Не заставляйте наших жителей разочаровываться. Невзирая на статус или место работы, будете нести ответственность. Женис Касымбек

Аким Карагандинской области также призвал к принципиальности членов мониторинговых групп.

Вы созданы не для того, чтобы работать в чьих-то интересах, а защищать здоровье граждан. Пресекайте и предавайте огласке подобные мероприятия! Сами утверждали, что работаете по камерам уличного видеонаблюдения. Так вот и смотрите внимательнее, без оглядки. Запрет существует для всех, - заключил аким области.

Инцидент произошел 7 августа. На номер "109" поступило сообщение о том, что в ресторане "Ариста" проводится массовое мероприятие. На место выехала мобильная группа в составе сотрудников полиции, санэпидконтроля и акимата Караганды. Так как возле заведения находилось много машин, а в самом ресторане пребывало около 400 человек, были вызваны дополнительные наряды полиции для оцепления территории.

По факту нарушения карантинного режима сотрудниками СЭС оформлен акт. Будут оштрафованы владелец заведения и организаторы мероприятий.

В минувшие выходные грубые нарушения карантинного режима выявлены в других заведениях областного центра и Темиртау.

Напомним, Карагандинская область находится в "темно-красной" зоне. В регионе ежедневно регистрируют до тысячи новых случаев заражения COVID-19. Постановлением главного санитарного врача области усилены ограничения.

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Фото: inkaraganda