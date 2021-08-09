Авиапассажиров начали взвешивать в Казахстане

Авиакомпания Air Astana проводит добровольное предполетное взвешивание пассажиров, сообщает zakon.kz.

В период с 9 по 31 августа пассажирам авиакомпании старше 18 лет, вылетающим внутренними и международными рейсами из аэропортов Алматы и Нур-Султана, будет предлагаться добровольное взвешивание. пресс-служба АО "Air Astana"

В авиакомпании пояснили, что предполетное взвешивание пассажиров проводится в соответствии с правилами Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в целях сбора статистических данных для установления баланса воздушного судна.

Эта процедура проводится авиакомпаниями-членами ассоциации раз в пять лет.

Контрольное взвешивание желающих будет проходить после регистрации на рейс в специально отведенном для этого месте с разбивкой по половой принадлежности пассажира. Процедура не предусматривает сбора конфиденциальной информации. Пассажиры, прошедшие процедуру взвешивания, станут участниками беспроигрышной лотереи. пресс-служба АО "Air Astana"

Процедура взвешивания, как отметили в авиакомпании, "никоим образом не скажется на стоимости авиабилетов авиакомпании и проводится исключительно в целях повышения безопасности полетов".