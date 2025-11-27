Ручная кладь в самолете: что нужно знать каждому пассажиру

Путешествия с ручной кладью стали привычным форматом для большинства пассажиров. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), 52% путешествующих по всему миру предпочитают обходиться только ручной кладью, в то время как 48% оформляют багаж, сообщает Zakon.kz.

Стоит сразу же уточнить важный момент: размещение ручной клади в багажных полках является ответственностью пассажира.

Бортпроводники могут подсказать, где есть свободное место или помочь с ориентацией по салону, однако не выполняют подъем и перекладывание ручной клади. Это важно как с точки зрения безопасности (предотвращение травм экипажа), так и для оперативности подготовки самолета к вылету.

Чтобы обеспечить комфорт для всех пассажиров, важно учитывать несколько базовых правил размещения вещей.

Багажные полки – общее пространство салона

Пространство на багажных полках не закреплено за конкретным пассажиром или местом в салоне. Это общемировой авиационный стандарт, который применяют ведущие лоукост-перевозчики Европы и Азии.

Размещение ручной клади осуществляется по принципу: "любая свободная полка может быть использована любым пассажиром".

Используйте пространство под креслом впереди

Пространство под креслом впереди предназначено для размещения личных вещей, небольшой сумки или рюкзака. Использование этой зоны помогает рационально распределять пространство в салоне и делает процесс посадки более быстрым и организованным.

Но есть одно исключение, которое озвучил казахстанский авиаперевозчик: пассажиры, размещенные у аварийных выходов, не могут хранить предметы под сиденьем, поскольку проход к выходу должен оставаться полностью свободным в соответствии с требованиями безопасности.

Практические советы

Заранее вынимайте предметы, которые понадобятся в полете. Так вам не придется блокировать проход или полку, чтобы искать их позже.

Если ваша ручная кладь мягкая, размещайте ее вертикально при возможности. Это позволяет освободить больше места по ширине полки.

Верхнюю одежду рекомендуется размещать на крючках впередистоящих кресел (кроме рядов, расположенных у аварийных выходов).

Чемоданы с твердым корпусом занимают больше места, поэтому при возможности выбирайте мягкие сумки или рюкзаки.

Старайтесь укладывать тяжелые предметы вниз сумки. Это помогает сохранить компактную форму ручной клади и облегчает размещение на полке.

Если вы путешествуете семьей или группой, распределяйте вещи между полками рационально, чтобы использовать доступное пространство максимально эффективно.

Материал по теме Как в Казахстане вернуть авиабилет по медицинским показаниям: важная информация

24 ноября 2025 года стало известно, что аэропорты Астаны и Алматы готовят к масштабной модернизации.