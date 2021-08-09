МакSим переводят в обычную палату

Певицу МакSим (Марину Абросимову) переводят в обычную палату, передает zakon.kz.

Об этом сообщила менеджер певицы Маргарита Соколова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргарита Соколова (@sokllovamargarita)

И вы, и мы ждали с нетерпением эту радостную новость. Ваша любимая артистка идет на поправку. Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату. Когда будет точно выписка, врачи не комментируют, но она не за горами. Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход. Конечно, еще потребуется длительное восстановление, - написала она на своей странице в Instagram.

По ее словам, силы МакSим "необходимо восполнять, энергии еще недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, кушать, общаться".

Петь и летать на самолетах ей пока запрещено. На какой срок? Будет понятно по самочувствию и по тому, как будет идти процесс восстановления легких. Маргарита Соколова

Также менеджер МакSим выразила огромную благодарность врачам, медсестрам и всему персоналу медучреждения за спасение певицы.

И, конечно, всем вам огромное спасибо и самые добрые пожелания! Маргарита Соколова

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11 июня 38-летняя МакSим начала чувствовать симптомы простуды, о чем она сообщила подписчикам в Instagram, затем у нее поднялась температура до 39 градусов. Ее состояние не улучшалось, а тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. 19 июня стало известно, что МакSим госпитализирована с пневмонией, введена в искусственную кому на аппарате ИВЛ.

3 августа менеджер певицы Маргарита Соколова сообщила, что МакSим вывели из медикаментозной комы, в которой она провела около полутора месяцев. В тот же день ее сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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