В Актюбинской области мужчина сбил своего годовалого ребенка

9 августа 2021, 17:18
Фото: pixabay.com

Выезжая со двора задним ходом, мужчина в Актюбинской области наехал на малыша, сообщает zakon.kz.

В результате наезда ребенок получил серьезные травмы.

7 августа во дворе своего дома в садоводческом коллективе 48-летний водитель автомашины Opel Astra при движении задним ходом допустил наезд на своего ребенка, 2020 года рождения. В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы головы, после чего был в срочном порядке госпитализирован в Областную детскую клиническую больницу, - сообщили в ДП Актюбинской области.

Полицейские просят автолюбителей быть бдительными, а родителей - не оставлять своих несовершеннолетних детей одних без присмотра.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?