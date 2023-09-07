Годовалого ребенка насмерть сбили в Алматинской области
Трагедия произошла 6 сентября примерно в 17:00 в поселке Гульдала Алматинской
области.
Автомобиль Hyundai Starex, выполнявший развозку детей из детского садика, остановился на пересечении улиц Бейбытшилик и Сейфуллина, чтобы высадить маленьких пассажиров. На место остановки подошла мать одного из детей. Она не заметила, как ее полуторагодовалый сын побежал за ней. Водитель также не заметил малыша и наехал на него. Он остановился только после криков свидетелей происшествия.
Фото: Zakon.kz
Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть годовалого ребенка. Водителю Hyundai Starex тоже потребовалась медицинская помощь.
Фото: Zakon.kz
Полиция Алматинской области проводит расследование обстоятельств
трагедии.