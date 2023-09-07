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Годовалого ребенка насмерть сбили в Алматинской области

Водитель из Алматинской области не заметил полуторагодовалого ребенка и наехал на него: малыш скончался на месте Фото: Zakon.kz
Водитель в Алматинской области, выполняя развозку детей, не заметил годовалого ребенка и случайно наехал на него. Малыш скончался от полученных травм на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 6 сентября примерно в 17:00 в поселке Гульдала Алматинской области.

Автомобиль Hyundai Starex, выполнявший развозку детей из детского садика, остановился на пересечении улиц Бейбытшилик и Сейфуллина, чтобы высадить маленьких пассажиров. На место остановки подошла мать одного из детей. Она не заметила, как ее полуторагодовалый сын побежал за ней. Водитель также не заметил малыша и наехал на него. Он остановился только после криков свидетелей происшествия.

Водитель из Алматинской области не заметил полуторагодовалого ребенка и наехал на него: малыш скончался на месте

Фото: Zakon.kz

Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть годовалого ребенка. Водителю Hyundai Starex тоже потребовалась медицинская помощь.

Водитель из Алматинской области не заметил полуторагодовалого ребенка и наехал на него: малыш скончался на месте

Фото: Zakon.kz

Полиция Алматинской области проводит расследование обстоятельств трагедии.

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