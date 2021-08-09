В Актюбинской области автомобиль слетел в кювет, погиб ребенок

В результате падения машины в кювет погиб десятилетний мальчик. Авария произошла в Актюбинской области, сообщает zakon.kz.

8 августа на пульт "102" полиции Айтекебийского района поступил звонок от очевидцев ДТП, которые сообщили, что автомашина Тоyota Сamry слетела в кювет и есть пострадавшие.

48-летний житель Мангистауской области, управляя автомобилем Тоyota Сamry, двигаясь со стороны Актобе, на 925 км автодороги Самара - Шымкент, вблизи поселка Белкопа, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание автомашины в кювет на встречное движение. В результате ДТП пострадали двое пассажиров: 37-летняя жительница Кызылординской области и ребенок 10 лет, – сообщили в областном департаменте полиции.

Пострадавшая женщина и ребенок были госпитализированы в Центральную районную больницу Айтекебийского района, где мальчик, не приходя в сознание, от полученных травм скончался.

Водитель находится в данный момент в ЦРБ Айтекебийского района, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 128 УПК РК, – уточнили в полиции.