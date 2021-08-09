МакSим обратилась к подписчикам: Думала, пролежала в коме лишь два дня

Известная российская певица Марина Абросимова (МакSим) впервые за почти два месяца лично обратилась к своим поклонникам, сообщает zakon.kz.

Это первый пост певицы в Instagram после полутора месяцев комы. Она рассказала, что ее переводят из реанимации в обычную палату, и поблагодарила своих врачей за помощь, а фанатов - за поддержку и переживания.

Всем привет, я снова с вами! В первую очередь хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. Это действительно очень приятно и много для меня значит, - пишет Марина (настоящее имя певицы).

Она отметила, что по-прежнему очень слаба, а когда пытается ходить, у нее начинаются сильные головокружения.

Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала два дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца.

Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу. Марина Абросимова (МакSим)

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