Мониторинговые группы Алматы проверили 110 автобусов

Всю прошлую неделю мониторинговые группы проверяли общественный транспорт на предмет соблюдения масочного режима. Было проверено свыше 110 автобусов, в отношении 23 человек составлены административные протоколы, сообщает zakon.kz.

Протоколы составлены по статье 425 части 1 КоАП РК. Нарушения выявлены на автобусных маршрутах: 1, 98, 32, 123, 79, 11, 9, 45, 22, 135, 105, 201, 7, 126, 60, 114, 25, 5, 5Б, 29, 65, 37, 205, 224, 20, 148, 38, 62, 210, 45, 18.

Все материалы направлены в районные Управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер. Напомним, в настоящее время Алматы находится в "темно-красной зоне". В связи с чем для предупреждения распространения заболевания соблюдается ряд ограничительных мер.

Мониторинг соблюдения противоэпидемических требований по COVID-19 в заведениях торговли, общественного транспорта и общественного питания Алматы проводится ежедневно.

147 нарушений со стороны юридических лиц выявлено в Алматы за неделю.

Мониторинговые группы Алматы со 2 по 7 августа проверили свыше 840 объектов, в 147 из которых выявили нарушения карантинных мер. Несмотря на неоднократные предупреждения, предприниматели продолжают нарушать установленный режим работы, организуют свадьбы, тои и вечеринки.

По итогам проверок мониторинговыми группами в составе сотрудников районных акиматов, местной полицейской службы, представителей Палаты предпринимателей "Атамекен" составлено 63 протокола, из них наложено на юридические лица семь штрафов на сумму 2 348 185 тенге, за нарушение масочного режима в отношении физических лиц составлено 39 протоколов на сумму 2 494 035 тенге.

На прошлой неделе в южной столице выявлено сразу несколько тоев.

Так, 5 августа в Наурызбайском районе около 16.09 в ресторане "Мара" в мкр. Калкаман проводили праздничное мероприятие с участием 40 человек.

7 августа в Медеуском районе около 00.31 функционировал караоке-бар Billionaire, где находились около 40 человек.

В этот же день в Алмалинском районе зафиксировано нарушение в ресторане Premier Hall, где проводили той с участием 100 приглашенных.

В Алмалинском районе 7 августа около 21:24 зафиксирован факт нарушения в баре "Крыша Мира", где находились одновременно около 300 человек.

В тот же день в Бостандыкском районе около 14:10 зафиксировано нарушение в зале торжеств Bi Kumis Restaurant, где проводили той с участием 150 человек.

Эпидемиологическая ситуация в Алматы напряженная, в день регистрируется свыше 1 500 случаев, и, соответственно, увеличивается число госпитализаций. На сегодняшний день в инфекционных стационарах находится 5591 человек, из которых 187 - дети. В реанимациях - 397 больных, к аппаратам ИВЛ подключены 63 человека, на неинвазивной ИВЛ - 159, High flow занято 152 аппарата. На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 11 624 пациента.

Нагрузка на лечебные учреждения колоссальная, между тем алматинцы продолжают игнорировать установленные ограничения, распространяя коронавирус и его штаммы. К слову, в числе нарушителей карантина молодежь и люди среднего возраста. Особенностью "дельта-штамма" является то, что он поражает молодых людей. Сейчас в стационарах города 23% составляют молодые люди до 40 лет. Причем в большей степени зараженные не вакцинированы. Стоит помнить, что основным методом борьбы с коронавирусом остается вакцинация.