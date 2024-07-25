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За культуру вождения водителей автобусов взялись полицейские Алматы

За культуру вождения водителей автобусов взялись полицейские Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 11:49 Фото: YouTube/AlmatyPolisiasy
В Алматы полицейские проводят отработку по общественному транспорту. Об этом корреспонденту Zakon.kz 25 июля 2024 года рассказали в городском департаменте полиции.

Профилактическое мероприятие "Автобус" проводится в южной столице с 23 по 28 июля. Цель – снижение дорожно-транспортных происшествий, повышение культуры вождения водителей, осуществляющих пассажирские перевозки.

"Важно соблюдать правила и требования дорожного движения при перевозке пассажиров в общественном транспорте. Вчера в мегаполисе стартовало оперативно-профилактическое мерроприятие "Автобус". В связи с этим тщательно проверяется техническое состояние автобусов, контролируется соблюдение водителями правил дорожного движения. Водители общественного транспорта часто нарушают ПДД. Бывали случаи, когда конкурирующие друг с другом автобусы пренебрегали безопасностью пассажиров", – сообщил заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Алматы Тимур Ногайбаев.

По словам спикера, с начала года 100 водителей общественного транспорта, нарушивших ПДД, были привлечены к административной ответственности.

20 июня 2024 года сообщалось, что в Алматы началась охота за нарушителями тишины.

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