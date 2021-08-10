Видеть больше, чем обычные люди…

Они познакомились в интернете шесть лет назад. Он - парень из Балхаша, потерявший зрение, а потом и семью. Она – молодой, амбициозный специалист из сферы медиа. С тех пор они шесть лет вместе, воспитывают двух совместных дочерей, и вполне счастливы. Супруги Айтбек Аулбаев и Сания Серикова рассказали zakon.kz, как им удается сохранять чувства в то время, как обычные семьи не выдерживают испытаний бытом и трудностями.

Айтбек лишился зрения десять лет назад в результате дорожной аварии на трассе Караганда – Астана. В автомобиль, в котором ехал Айтбек, врезался автобус, вылетев на встречную полосу. Наш герой чудом остался жив, зрение восстановить так и не удалось.

Я, конечно, не терял надежды вернуть зрение, и даже съездил в израильскую клинику, но там прогнозы наших врачей подтвердились – диагноз "атрофия зрительного нерва". После того, как ослеп, состояние, конечно, было подавленное. В то время я работал руководителем юридической службы в крупной компании. Я не мог свыкнуться с этой мыслью: тридцатилетний активный человек, в один момент потерявший возможность видеть мир, – рассказывает Айтбек.

Получив инвалидность, Айтбек столкнулся с проблемой трудоустройства. Даже не смотря на образование и опыт, незрячего юриста никто не хотел брать на работу. Услышав несколько отказов от работодателей, он решил работать на фрилансе. Но и здесь Айтбека постигали неудачи: клиенты, как только узнавали о его слепоте, тут же отказывались от услуг.

Собрав в кулак последние силы, он решил направить их на то, чтобы поскорее восстановиться и жить дальше. И судьба преподнесла ему самый ценный подарок в жизни – его Санию.

Когда в интернете мы познакомились с Санией, я жил в Балхаше. Поначалу наше общение было чисто дружеским, я помогал Сание в юридических вопросах, но однажды мы поняли, что между нами что-то есть, и неплохо бы нам создать семью. Родные Сании, конечно же, настороженно восприняли ее решение связать свою судьбу с не совсем обычным парнем. И я их прекрасно понимаю. Они переживали: парень-инвалид, непонятно, как себя поведет. Счастлива ли будет их дочь? Но надеюсь, что я оправдал доверие родителей моей супруги, - говорит Айтбек.

У молодых людей сомнений никаких не было. Но перед тем, как принять судьбоносное решение о замужестве, Сания решила все бытовые вопросы обговорить "на берегу".

Мы познакомились в достаточно зрелом возрасте: мне – 24, Айтбеку – уже за 30. Конечно же, я все взвесила: на одной любви далеко не уедешь. Я понимала, что с этим человеком мне жить, делить на двоих быт, растить детей. Сразу Айтбека предупредила, что могу смириться с его слепотой, но не готова переехать жить в Балхаш. Поставила условие, что не буду одна тянуть семью финансово. Я полюбила Айтбека, зная, что он не тот человек, который будет сидеть на месте, бездельничать. Что он активный, подвижный, идейный, и из-за потери зрения не станет иждивенцем, тем более в Алматы возможностей для него больше, чем в Балхаше. И я не ошиблась, поставив ему свои условия: это послужило для Айтбека поводом адаптироваться к обычной жизни и обрести уверенность в себе, - делится Сания.

Обсудив со своей избранницей дальнейшую совместную жизнь, Айтбек безоговорочно принял все ее требования. Хотя у него тоже была к ней одна просьба.

Я сразу сказал Сание: "Скорее всего, тебе самой придется выносить мусор, потому что обстановка для меня неизвестная, и мне сложно будет найти мусорные баки". Сейчас у нас подросла дочка, и теперь мы вместе с ней ходим выносить мусор и в магазин за продуктами, - рассказывает мужчина.

Несколько лет назад Айтбек и Сания открыли свое первое совместное дело, о котором мечтали – детский развивающий центр и студию мультипликации. В нем могли заниматься вместе нормотипичные дети и дети с ограниченными возможностями и ментальными расстройствами. Но, к сожалению, вложения в это дело намного превысили доходы семьи – центр пришлось закрыть.

Мы считаем, что сделали правильно, потому что через полтора года началась пандемия, и мы бы просто не вытянули свой бизнес и глубже залезли в долги. Из этого мы вынесли опыт и поняли, что нам не хватает навыков и знаний в ведении бизнеса. В 2018 году я поступил в университет на грант по социальной программе. Окончив его, получил степень магистра МВА. Убедившись в том, что людям с инвалидностью тяжело трудоустроиться, мы Санией решили осуществить новую мечту и открыли коммуникационное агентство. И сейчас оказываем услуги по PR и SMM, - рассказывает Айтбек.

Супруги признались: благодаря тому, что глава семьи приобрел новые знания и навыки в области антикризисного менеджмента, в пандемию со своим новым агентством они вошли легко. Многие компании не смогли удержаться на плаву, а доходы агентства Айтбека и Сании, напротив, выросли.

"А почему у дяденьки глаза разные и почему он так ходит странно с палочкой?", – часто на улице приходится слышать Айтбеку от маленьких детей. Их реакция ему вполне понятна. Но вот поведение взрослых вызывает досаду.

На самом деле, это нормальная детская любознательность. Но мне всегда не нравится реакция родителей, потому что они сразу одергивают своих детей: "Тише! Ты что, сейчас дядя этот тебя услышит". И обрывают разговор: мол, для них эта тема вообще закрытая. Хотя могли бы просто объяснить в силу возраста ребенка, что у дяди глаза больные, он не видит, но он такой же человек, как и все. Когда я слышу это, я отвечаю таким родителям: "Все хорошо. У вашего ребенка нормальные вопросы, это не страшно, - рассказывает Айтбек.

Айтбек и Сания признались, что очень хотели бы, чтобы взрослые люди были толерантнее и не испытывали неловкость или страх при встрече с людьми с ограниченными возможностями.

Наша пятилетняя дочка уже все понимает и своего папу ничуть не стесняется. В детском саду или во дворе на расспросы детей отвечает, как есть: "Папу машина ударила, он чуть не умер, и теперь не видит". Конечно, поначалу она не понимала: как это – не видеть. А сейчас она ему помогает, подсказывает дорогу: "Папа, осторожно! Здесь налево, а здесь направо, а здесь нельзя ходить", - делится Сания.

Несмотря на ограниченные возможности Айтбека, супруги активно занимаются спортом. Они участвуют в городских марафонах, и всегда бегут рядом, в одной связке. "Бежим вместе", - так называется их спортивный совместный проект.

В марафонских забегах незрячие спортсмены бегут всегда с сопровождающим. Я выбрал себе в напарники свою супругу, хоть мы с ней изначально не подходили по параметрам. Совместным участием в марафонах и других различных мероприятиях мы показываем наши семейные ценности, - говорит Айтбек.

На прощание захотелось задать супругам вопрос: в чем секрет их семейного счастья?

Айтбек очень зрелый человек. Даже если возникла какая-то проблема, он берет ответственность на себя. Сегодня у нас стиральная машина отказалась работать, но мне переживать за это не пришлось: Айтбек сам ее вскрыл и починил. А мне так приятно ощущать себя рядом с ним слабой женщиной. Мы с ним на одной волне. У нас общие интересы, мы растем и развиваемся вместе. Он меня во всем поддерживает, окрыляет, помогает идти за своей мечтой. Даже будучи незрячим, Айтбек видит больше, чем мы, обычные люди. Он видит сердцем и душой. Быть рядом с таким мужчиной - это ли не счастье, - делится Сания.

Айтбек, несмотря на свой недуг, настроен позитивно и уверен: надо двигаться дальше. Тем более у него трое детей, которых нужно обеспечивать.

На вопрос: "Какой вы представляете свою супругу?", - Айтбек, улыбаясь отвечает:

- Я знаю, что она у меня самая красивая!

Алена Мирошниченко