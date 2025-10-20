#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Слепые вновь смогут видеть: в США тестируют уникальный имплант

в США создали имплантат, который поможет слепым частично восстановить зрение, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 00:47 Фото: pixabay
Американские ученые создали глазной имплантат, который способен частично восстановить зрение слепым пациентам, сообщает Zakon.kz.

По информации Financial Times, система микрочипов для фотоэлектрических имплантатов сетчатки может вернуть пожилым людям возможность читать и делать другие повседневные задачи.

"Это исследование подтверждает, что мы впервые можем восстановить функциональное центральное зрение у пациентов, ослепших вследствие географической атрофии. Имплантат представляет собой смену парадигмы в лечении поздней стадии возрастной макулярной дегенерации", – заявил заведующий отделением офтальмологии Университетской клиники Бонна Франк Хольц, проводивший исследование.

Отмечается, что новая технология состоит из камеры, закрепленной на специальных очках, которые носит пациент. Камера захватывает изображения и передает их на беспроводной ретинальный имплант размером 2 на 2 мм. Этот имплант преобразует свет в электрические импульсы, которые отправляются в мозг.

Исследование показало, что устройство помогло 81% пациентов, страдающих от прогрессирующей возрастной макулярной дегенерации.

Согласно данным портала, исследование финансировалось американской компанией "Научная корпорация" (Science Corporation), которая планирует производить глазной имплантат по проекту профессора офтальмологии Стэнфордского университета Дэниела Паланкера. Компания подала заявку на получение разрешения на клиническое использование продукта в США и Европе.

Ранее сообщалось, что алматинские кардиохирурги провели операцию на сердце недоношенному ребенку.

Елена Беляева
Елена Беляева
