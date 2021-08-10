Вакцина Pfizer будет доступна только для беременных и детей в Казахстане. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой, сообщает zakon.kz.

На начальном этапе, в октябре, вакцина Pfizer будет доступна для детей и беременных, поэтому не надо рассчитывать на эту вакцину. Нужно сейчас идти и прививаться. В течение недели поступит еще одна вакцина, одобренная ВОЗ, из Китая, которая также признана Всемирной организацией здравоохранения. Можно будет ей тоже привиться, - сказал он.

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Ранее министр рассказал, что ревакцинация от коронавирусной инфекции в Казахстане начнется примерно в октябре.