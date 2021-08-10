СТО горит в Алматы

В Алматы горит СТО, сообщает zakon.kz.

10 августа в 12:42 силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу по адресу: Медеуский район, ул. Бигелдинова, 131. По прибытии в 12:49 горело СТО. В ходе разведки установлено, что угрозы распространения огня не имеется, - сообщили в ДЧС города.

Площадь горения устанавливается.

Пожарные ввели стволы, автоцистерны установили на гидранты, из-за высокой горючей загрузки (наличие ЛВЖ и ГЖ) внутри СТО создалась высокая температура.

На месте пожара работают: 16 единиц техники и 62 человека личного состава.

Меньше чем за час достигнута локализация пожара.