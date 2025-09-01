#АЭС в Казахстане
Происшествия

В Алматы тушат крупный пожар в трехэтажном СТО

Пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 14:36 Фото: Zakon.kz
В Алматы горит трехэтажное здание станции технического обслуживания автомобилей, расположенное на улице Н. Данченко, сообщает Zakon.kz.

Сигнал о пожаре в Алатауском районе поступил в ДЧС города 1 сентября в 14:07.

Фото: Zakon.kz

"Силы и средства ДЧС были направлены на место происшествия по повышенному рангу вызова. При проезде первым подразделениям доставил сложности автомобильный затор на дороге", – рассказали в пресс-службе департамента.

По прибытии было создано два участка тушения. Происходит обрушение кровли, автопоезд на месте вызова. Обеспечена бесперебойная подача воды. 

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Работы по локализации пожара продолжаются.

Ранее в Алматинской области на месте крупного пожара обнаружили три обгоревших тела.

Андрей Дюсупов
