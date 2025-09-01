В Алматы тушат крупный пожар в трехэтажном СТО
Фото: Zakon.kz
В Алматы горит трехэтажное здание станции технического обслуживания автомобилей, расположенное на улице Н. Данченко, сообщает Zakon.kz.
Сигнал о пожаре в Алатауском районе поступил в ДЧС города 1 сентября в 14:07.
Фото: Zakon.kz
"Силы и средства ДЧС были направлены на место происшествия по повышенному рангу вызова. При проезде первым подразделениям доставил сложности автомобильный затор на дороге", – рассказали в пресс-службе департамента.
По прибытии было создано два участка тушения. Происходит обрушение кровли, автопоезд на месте вызова. Обеспечена бесперебойная подача воды.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Работы по локализации пожара продолжаются.
Ранее в Алматинской области на месте крупного пожара обнаружили три обгоревших тела.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript