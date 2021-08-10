В Казахстан доставили вакцину Vero Сell, сообщает zakon.kz.

10 августа в Алматы прибыл самолет из Китая с первой партией вакцины Sinopharm от коронавируса. Вакцину доставили на склады Единого дистрибьютора "СК-Фармация".

Первая партия китайской вакцины Sinopharm состоит из 1 млн доз. Вакцина Sinopharm станет пятой зарегистрированной вакциной в РК, которая в ближайшие дни будет доступна гражданам страны, - сообщили в МВК по нераспространению коронавируса.

Особенность вакцины Sinopharm в том, что процесс ее доставки не требует морозильной камеры, хранится и транспортируется при температуре плюс +2 +8 градусов.

Китайская вакцина от Sinopharm была одобрена ВОЗ к применению 7 мая 2021 года.

Вакцина инактивированная, двухдозная. Срок хранения - 24 месяца. Разрешена для вакцинирования взрослых в 45 странах.

На сегодняшний день, помимо Китая, вакцина одобрена к производству в ОАЭ и Сербии. Вместе с тем Китай и ОАЭ одобрили экстренное использование инактивированной вакцины китайской фармакологической компании Sinopharm для детей в возрасте от 3 до 17 лет.

Фото: Минздрав РК