Минздрав озвучил новые санправила для школ перед 1 сентября

Новые утвержденные правила содержат требования к формату обучения, организации питания, заполняемости аудиторий и практическим занятиям, сообщил на заседании Правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

5 августа утверждены новые санитарные правила, применяемые к объектам образования. Правила содержат требования: к форматам обучения, к организации питания, к заполняемости помещений в корпусах, аудиториях, спортивных и актовых залах, к лабораторным, практическим и студийным занятиям и заполняемости комнат в общежитиях, - сообщил Цой.

Сегодня, по его словам, завершается вакцинация педагогов и других сотрудников школ, начата вакцинация студентов в возрасте 18 лет и старше. В свою очередь территориальные департаменты продолжают мониторинг готовности школ к новому учебному году.

Читайте также: Казахстанские школьники вернутся за парты с 1 сентября

С учетом действующего законодательства переход на традиционный формат обучения возможет при 100 % вакцинации педагогов и персонала за исключением лиц, имеющих медицинские показания. Полагаем целесообразным использовать приложение Ashyq при входе в школы в целях контроля за инфицированными, невакцинированными и контактными лицами из числа педагогов, персонала и родителей, - объяснил министр.

Он добавил, что необходимо также обеспечить строгое соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий, которые включают в себя ежедневный утренний фильтр всех сотрудников и обучающихся, запрет на проведение массовых мероприятий, отмену кабинетной системы обучения, разобщение классов и распределение перемен для разных классов, усиление контроля за организацией питания в столовых.

Читайте также: Как обеспечат безопасность школьников в новом учебном году

Перевод на дистанционное обучение в случаях введения карантина в школе будет осуществляться дифференцированно в зависимости от количества случаев в один инкубационный период, выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического режима, а также количества близких контактных лиц, - уточнил глава Минздрава.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан