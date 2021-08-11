Информацию о выплате субсидий гражданам с низкими доходами опровергли в Минтруда

В Сети активно распространяются сообщения о том, что казахстанцы с низкими доходами могут подать заявки на государственные экономические субсидии. В Минтруда РК опровергли данную информацию, передает zakon.kz.

Информация о том, что безработные граждане и казахстанцы, имеющие низкие доходы, могут подать заявки на государственные экономические субсидии в размере 85 400 тенге, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности. Сообщаем - в Казахстане нет подобных субсидий, - заявили в пресс-службе министерства.

В ведомстве рассылку назвали фейковой.

Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем: распространение ложной информации карается по закону. Минтруда РК