Выплаты субсидий на лечение зрения: очередной фейк "гуляет" в Казнете

В Сети распространяют фейковое сообщение о том, что в рамках программы реабилитации казахстанцы могут получить субсидию из бюджета со скидкой до 100%, сообщает Zakon.kz.

Из объявления следует, что для получения субсидии нужно ответить на три вопроса. Далее ссылка ведет на страницу онлайн-обследования глаз. Там пользователи должны указать свой возраст, выбрать пункты из списка возможных проблем со зрением и пройти проверку, посмотрев на движущееся по экрану изображение. После чего появляется рекламный текст, в котором предлагают купить капли для глаз. При этом в рекламе также утверждается, что это разработка казахстанских ученых, а скидка при покупке стала возможной якобы при поддержке Минздрава.

"Указанная информация не соответствует действительности", – опровергли в Министерстве здравоохранения РК.

Специалисты Stopfake.kz рассказали, что в объявлении о выплате субсидий есть признаки, которые указывают на то, что оно фейковое.

Во-первых, даже название министерства написано неправильно: "Қазақстан республикасының денсаулық бөлімі" вместо "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі".

Во-вторых, в рекламном тексте сказано, что капли были созданы якобы при участии Алмазбека Исманкулова, который назван внештатным главным офтальмологом Минздрава. На самом деле офтальмолог-хирург, профессор Алмазбек Исманкулов живет и работает в Бишкеке. К Минздраву РК он отношения не имеет.

Таким образом, распространяемое сообщение о выплате субсидий на лечение зрения казахстанцам является фейковым. За сомнительными объявлениями о продаже капель для глаз могут скрываться мошенники или недобросовестные продавцы.

Ранее в социальных сетях распространяли фейк о социальных выплатах.