За закрытие уголовного дела чиновники пытались дать взятку в 80 млн тенге

Должностные лица Управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент подозреваются во взяточничестве, передает zakon.kz.

Они подозреваются в покушении дачи взятки должностным лицам государственных органов в особо крупном размере в сумме 80 млн тенге за прекращение уголовного дела в отношении последних по факту хищения бюджетных средств, - сообщает пресс-служба Антикоррупционной службой.

Как отметили в ведомстве, указанные лица задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Проводится расследование.