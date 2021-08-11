За закрытие уголовного дела чиновники пытались дать взятку в 80 млн тенге

11 августа 2021, 17:39
Фото: zakon.kz

Должностные лица Управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент подозреваются во взяточничестве, передает zakon.kz.

Они подозреваются в покушении дачи взятки должностным лицам государственных органов в особо крупном размере в сумме 80 млн тенге за прекращение уголовного дела в отношении последних по факту хищения бюджетных средств, - сообщает пресс-служба Антикоррупционной службой.

Как отметили в ведомстве, указанные лица задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Проводится расследование.


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