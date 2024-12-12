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Общество

Супруге подсудимого предложили дать взятку в 110 млн тенге за смягчение наказания в Шымкенте

Доллары, деньги, конверт, коррупция, взятка , фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 11:54 Фото: Zakon.kz
Агентством по противодействию коррупции завершено расследование в отношении судьи Межрайонного суда по уголовным делам Шымкента и других лиц, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 12 декабря 2024 года, из Telegram-канала Антикора.

"Они обвиняются в мошенничестве и подстрекательстве супруги подсудимого к даче взятки в размере 110 млн тенге за смягчение ему наказания при вынесении приговора. 5 декабря текущего года Генеральной прокуратурой уголовное дело направлено в суд", – говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Как отметили в агентстве, согласно положениям ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иная информация распространению не подлежит.

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4 декабря 2024 года в Актобе вынесли приговор женщине, которую обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Судом установлено, что подсудимая с июля 2022 года по сентябрь 2023 года предложила женщине "услугу" по освобождению ее мужа из мест лишения свободы через апелляционный суд за значительную сумму, "ссылалась на свои связи в правоохранительных органах и в КНБ".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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