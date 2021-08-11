В акимате Алматы назвали недобросовестные дорожные компании

В Алматы рассказали о компаниях, недобросовестно ведущих дорожное строительство. Их внесли в черный список, передает zakon.kz.



Об этом сообщил заместитель руководителя Управления градостроительного контроля города Олжас Тулебаев в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций.

Тулебаев добавил, что в рамках поручения акима Алматы Бакытжана Сагинтаева по ужесточению контроля за качеством ремонта автомобильных дорог были лишены лицензии недобросовестные дорожные компании.

За некачественное строительство и реконструкцию дорог материалы на лишение лицензии по ст. 312 ч.2 КоАП РК направлены в Специализированные межрайонные административные суды в отношении ТОО "АлматыДорСтрой", ТОО "ЕсикЖолдары" и ТОО "ДСУ", - сообщил заместитель руководителя Управления градостроительного контроля.

За некачественное восстановление дорожного полотна после строительства инженерных сетей постановлениями судов лишены лицензий ТОО "Монолит Дизайн 2030", ТОО "АГС Пласт", ТОО "Сункар", подвидов лицензий ТОО "Бадимус Строй", ТОО "EIS Corporation". На рассмотрении суда находится материал в отношении ТОО "Сигма".



Кроме того, за некачественное строительство теннисного центра решением суда подвида лицензии лишена компания ТОО "ПМК-7К".