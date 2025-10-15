#АЭС в Казахстане
События

В Алматы ограничат доступ недобросовестных компаний к госзакупкам

участники конференции, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 17:40 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Акимат Алматы ужесточает требования к подрядным организациям, участвующим в государственных закупках. Власти города намерены не допустить участия компаний, которые срывают сроки, нарушают стандарты и не выполняют обязательства.

Наряду с усилением контроля на республиканском уровне уже внесены изменения в правила закупок, которые позволят исключать случайные и слабые компании из конкурсов. Также готовятся предложения по ужесточению штрафов и ограничений для недобросовестных поставщиков. Об этом стало известно на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций Алматы.

"Позиция акимата проста и жесткая: в Алматы должны работать только добросовестные подрядчики. Любая компания, которая нарушает сроки или качество исполнения, здесь не приветствуется. Те, кто пришел похалтурить и просто заработать деньги, у них это не получится. Мы будем действовать строго, но при этом поддерживаем честный и ответственный бизнес", – подчеркнул заместитель акима города Олжас Смагулов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

За 9 месяцев 2025 года Единый организатор закупок в Алматы провел 1274 конкурса на общую сумму 752,6 млрд тенге. Из них 491 млрд тенге приходится на строительные и инфраструктурные работы.

Однако часть подрядчиков не справляется с объемами или передает заказы третьим лицам, что ведет к срывам проектов. Власти намерены ограничить доступ таких компаний к будущим конкурсам и усилить мониторинг исполнения.

"С начала года у нас были проблемы с некоторыми недобросовестными подрядчиками, которые свои договорные обязательства исполняли недобросовестно. Это случилось потому, что в конкурсах учитывался общий опыт, без дифференциации по сложности объектов. Компании, которые выполняли простые работы на небольшие суммы, могли получить крупные проекты. Министерство финансов уже внесло изменения в правила: теперь будет применяться дифференцированный подход к опыту и учитываться участие в госзакупках", – пояснил руководитель Управления государственных активов Еркинбек Амиргалиев.

Дополнительно Алматы направил в Минфин ряд предложений: сделать выплату аванса по строительным работам правом заказчика, а не обязательством; увеличить срок нахождения в реестре недобросовестных поставщиков с 2 до 3 лет; а также значительно поднять уровень штрафных санкций. Сейчас неустойка составляет всего 0,01 %, что неэффективно. Власти Алматы предлагают увеличить ее до 25 % от суммы договора, чтобы повысить ответственность подрядчиков.

"Каждый тенге бюджета должен быть потрачен эффективно – и этот принцип в Алматы работает", – подчеркивают в акимате.
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
