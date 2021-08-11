Родители должны вакцинироваться, чтобы дети смогли учиться в школе - Сагинтаев

Чтобы не допустить заражения среди учащихся, власти города призывают вакцинироваться, передает zakon.kz.

В преддверии нового учебного года, который должен начаться в офлайн-формате, особенно важно вакцинироваться, чтобы не допустить заражения среди учеников и студентов, - c таким призывом к алматинцам обратился аким Бакытжан Сагинтаев.

Во время прямого эфира передачи Akimat LIVE аким рассказал об эпидемиологической ситуации в городе. На 11 августа зарегистрировано 115 060 случаев коронавирусной инфекции, из них 95 087 - с симптомами и 19 973 - без симптомов, 2104 случая неуточненной пневмонии. По данным за 10 августа, зарегистрировано семь случаев неустановленной пневмонии.

В инфекционных стационарах общей мощностью 8910 коек находятся 5474 человека, из которых 216 - дети. 228 пациентов ковидных клиник - в крайне тяжелом, 1575 - в тяжелом, 3671 - в состоянии средней степени тяжести. В ОРИТ всего 407 пациентов, на ИВЛ - 58, на неинвазивной ИВЛ - 170, High flow занят 161 аппарат.

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На дому на сегодняшний день под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 11 908 пациентов, из которых 539 - бессимптомных, 10 839 - с легкой и 251 - со средней степенью тяжести состояния. Из общего числа стационарных пациентов 1220 выписаны из инфекционных стационаров под дальнейшее наблюдение и изоляцию в амбулаторных условиях.

В пресс-службе города отметили, что причинами роста заражений являются общее снижение бдительности жителей, чрезвычайно высокая контагиозность "дельта-штамма" вируса COVID-19, организация массовых семейных мероприятий. Отмечается рост заражений среди молодежи 20-39 лет на 1,6% и подростков 15-19 лет - на 0,4%. Это обусловлено их большей мобильностью и тесным общением на фоне низкой активности к иммунизации и пренебрежения масочным режимом.

В соответствии с поручением Правительства до 25 августа должна быть обеспечена 100-процентная вакцинация педагогов и технического персонала, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания. Вместе с тем родители также должны позаботиться о безопасности своих детей и пройти иммунизацию, - уверен Сагинтаев.

На данный момент совместно со специалистами ДСЭК школы проходят проверку на готовность.

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По информации акимата, до 20 августа должна быть завершена проверка на соответствие санитарным требованиям, включающим кварцевание, дезинфекцию, масочный режим, ежедневную термометрию. Школы и детские сады на 100% подключены к проекту Ashyq и готовы с 1 сентября работать по системе. Система внедрена для педагогов, сотрудников и родителей во всех организациях образования.

Сотрудники системы образования Алматы, включая Научно-методический центр новых технологий в образовании, Центр по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи "Алматы дарыны", городской учебно-практический центр физической культуры и спорта, государственные детские сады и школы, колледжи, интернаты, организации дополнительного образования, привиты на 100%. Всего в этих организациях работают 36 825 человек, подлежат вакцинации 32 113.

Также на 100% привиты коллективы частных детских садов, на 85% - частных школ, на 58% - частных организаций дополнительного образования.

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