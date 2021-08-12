129 казахстанцев скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки

Опубликованы данные по смертности от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане, передает zakon.kz.

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От коронавируса скончались 105 человек, от пневмонии - 24.

На 12 августа лечение от КВИ продолжают получать 113 155 человек (108 954+ и 4201 КВИ-), из них в стационарах находятся 30 769 пациентов, на амбулаторном уровне - 82 386.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 1849 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 479, на аппарате ИВЛ - 215.

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