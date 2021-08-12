Вертолет с туристами потерпел крушение на Камчатке

Вертолет Ми-8 АО "Витязь-Аэро" упал в Кроноцком заповеднике на Камчатке. На борту находились 16 человек, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Камчатке, в Ми-8 было 13 туристов и три члена экипажа. По предварительным данным, в результате падения погибли семь или восемь человек.

К месту крушения направляется группа медиков Центра медицины катастроф.

В 00:50 мск 12.08.2021 поступила информация о жесткой посадке вертолета Ми-8 компании "Витязь-Аэро" в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. По предварительной информации, на борту - три члена экипажа и 13 пассажиров. На место вылетает борт Центра медицины катастроф, и в готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями, - сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

По информации спасателей, для оказания помощи пострадавшим при жесткой посадке вертолета привлечены 45 человек и 8 единиц техники. В готовности к вылету также вертолет со спасателями и водолазами и воздушное судно Центра медицины катастроф.

По информации службы реагирования на чрезвычайные ситуации, на борту было 16 человек: 13 туристов из Москвы и Петербурга (среди них один ребенок) и три члена экипажа. Восемь из них выжили, двое - в тяжелом состоянии. Восемь человек, находившиеся в упавшем на Камчатке вертолете, не найдены

Авиакомпания "Витязь-Аэро" работает с 2009 года, в парке более 20 вертолетов Ми-8 модификаций МТВ, АМТ, Т и ПС и Ми-2. Осуществляют полеты в отдаленные районы Камчатки, в том числе и пассажирские перевозки туристов в труднодоступные места.