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Мир

В США потерпел крушение пассажирский самолет

Самолет, США, крушение , фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 01:59 Фото: pixabay
В американском штате Теннесси разбился пассажирский самолет, на борту которого, по предварительным данным, находились от 16 до 20 человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу дорожного патруля штата.

"Сотрудники дорожного патруля Теннесси оказывают помощь на месте крушения самолета на Олд-Шелбивилль-роуд", – говорится в официальном заявлении.

Несколько человек были эвакуированы по воздуху и доставлены в больницы. На месте происшествия работают спасатели и следователи. Обстоятельства авиакатастрофы уточняются.

Ранее сообщалось, что российский самолет совершил экстренную посадку в Актобе. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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