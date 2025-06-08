В США потерпел крушение пассажирский самолет

Фото: pixabay

В американском штате Теннесси разбился пассажирский самолет, на борту которого, по предварительным данным, находились от 16 до 20 человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу дорожного патруля штата.

"Сотрудники дорожного патруля Теннесси оказывают помощь на месте крушения самолета на Олд-Шелбивилль-роуд", – говорится в официальном заявлении. Несколько человек были эвакуированы по воздуху и доставлены в больницы. На месте происшествия работают спасатели и следователи. Обстоятельства авиакатастрофы уточняются. Ранее сообщалось, что российский самолет совершил экстренную посадку в Актобе.



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