Житель Экибастуза распространял порноролики в соцсетях

В Экибастузе мужчина рассылал порнографию в WhatsApp, передает zakon.kz.

В Павлодарской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Anti-Fraud" были раскрыты правонарушения в сфере информационных технологий, где лица тиражировали запрещенную в Сети видеопродукцию. С 9 по 15 августа раскрыто девять преступлений интернет-мошенничества и незаконное распространение порнографических материалов.

В ДП Павлодарской области рассказали, что 30-летний житель Экибастуза через WhatsApp распространял порнографию. Мужчина отправил данные материалы своему знакомому, за что теперь ответит перед законом.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 311 УК РК. Ранее раскрыто еще четыре совершенных преступления, - сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров.

В полиции уточнили, что под распространением порнографических предметов подразумевается ознакомление с порнографией других лиц, ее опубликование, передача или пуск в обращение любым способом. За распространение порнографических материалов предусмотрена и уголовная ответственность.