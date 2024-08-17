Казахстанцы в соцсетях распространяют видео с несуществующей банкнотой

В WhatsApp распространяют видео из TikTok, в котором пользователь демонстрирует банкноту номиналом 100 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Специалисты портала factcheck.kz проверили этот факт на достоверность. Как им удалось выяснить, такой купюры, на самом деле, нет.

Если пройти в первоисточник, автор видео в TikTok и сам пишет об этом в описании к видео, которое набрало уже больше 260 тыс. просмотров.

На сегодняшний день, банкнота с высшим номиналом в Казахстане – 20 тыс. тенге.

Ранее алматинский предприниматель и меценат Сергей Спицын, который в свое время построил известный термальный источник "Горельник", опроверг информацию о том, что сейчас горячий источник находится в плачевном состоянии.

