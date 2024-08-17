Казахстанцы в соцсетях распространяют видео с несуществующей банкнотой
Фото: pixabay
В WhatsApp распространяют видео из TikTok, в котором пользователь демонстрирует банкноту номиналом 100 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.
Специалисты портала factcheck.kz проверили этот факт на достоверность. Как им удалось выяснить, такой купюры, на самом деле, нет.
Если пройти в первоисточник, автор видео в TikTok и сам пишет об этом в описании к видео, которое набрало уже больше 260 тыс. просмотров.
@797uuu Все с завтрашнего дня зарплата 5 таких бумаг 🤦♂️🤦♂️!Друзья нет такой купюры ))🇰🇿!#новаякупюра #купюра #100000k #100000 #жаңаақша #деньги #🤣 #доллар #kazakhstan #olympics2024 #рек #рекомендации #2024 #казахстан #глобальныерекомендации ♬ son original - 🦂✵ JV777 ✵🦂
На сегодняшний день, банкнота с высшим номиналом в Казахстане – 20 тыс. тенге.
Ранее алматинский предприниматель и меценат Сергей Спицын, который в свое
время построил известный термальный источник "Горельник", опроверг информацию о том, что сейчас горячий источник находится в плачевном
состоянии.
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