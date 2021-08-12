Известного казахстанского певца Беркута оштрафовали за нарушение карантина. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов, передает zakon.kz.

В дополнение по факту нарушения ограничительных карантинных требований в Royal Tulip Almaty. Управление санитарно-эпидемиологического контроля Медеуского района составило протокол об административном правонарушении на певца Беркута по ст. 425 КоАП РК (30 МРП). Сотрудниками Управления полиции Медеуского района проводится соответствующая работа в рамках мониторинговых групп по остальным участникам мероприятия, к которым также будут приняты административные меры. Садвакас Байгабулов

Он отметил, что протоколы составляются специалистами СЭС по поступившим материалам (экстренные извещения) от мониторинговой группы, в частности, от полиции - рапорты и истребованные объяснительные физических и юридических лиц, а также фото- и видеофиксации нарушений.

МРП с 1 января 2021 года - 2917 тенге.

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