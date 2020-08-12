В какие страны чаще всего летают казахстанцы

В 2021 году казахстанцы чаще всего летают в ОАЭ, Грузию и Черногорию. Об этом сообщили в авиакомпании Air Astana, передает zakon.kz.
Наибольший спрос в 2021 году наблюдается на таких международных направлениях, как ОАЭ (Дубай), Грузия, Черногория (Подгорица, впервые рейсы стали выполняться в июне 2021), - сообщили в авиакомпании на запрос редакции.
Формирование тарифов основано на рыночном методе ценообразования, что означает проведение глубокого анализа определенного рынка на предмет наличия спроса, его сезонности, какие ценовые предложения имеются у других авиакомпаний-конкурентов, определение сегментов рынка (бизнес-пассажиры, отдыхающие, студенты, дети и другое), - говорится в ответе авиакомпании.
В летние месяцы, дни школьных каникул и праздничные дни повышается спрос на билеты. В этот период стоимость билетов становится несколько дороже, чем в обычные дни.
А в период низкого сезонного спроса, цена авиабилетов становится дешевле из-за проводимых промоакций и установления дешевых тарифов.
Учитываются также рекомендации Международной организация гражданской авиации ИКАО и ИАТА.
Благодаря развитию конкуренции на внутренних воздушных линиях Республики Казахстан, средняя стоимость авиабилетов группы компаний АО "Эйр Астана" снизилась в целом в 2020 году на 35% по сравнению с 2019 годом, и на 8% в 2021 году по сравнению с 2020 годом, - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за эпидемиологической ситуации в 2020 году, многие международные рейсы были приостановлены. Авиакомпания в прошлом году выполнила лишь ряд репатриационных рейсов и изменение тарифов не производилось.
Хотите быть в курсе важных новостей?