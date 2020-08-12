В какие страны чаще всего летают казахстанцы

В 2021 году казахстанцы чаще всего летают в ОАЭ, Грузию и Черногорию. Об этом сообщили в авиакомпании Air Astana, передает zakon.kz.

Наибольший спрос в 2021 году наблюдается на таких международных направлениях, как ОАЭ (Дубай), Грузия, Черногория (Подгорица, впервые рейсы стали выполняться в июне 2021), - сообщили в авиакомпании на запрос редакции.

Стоимость билетов на самые популярные среди казахстанцев направления

Как формируется цена

Формирование тарифов основано на рыночном методе ценообразования, что означает проведение глубокого анализа определенного рынка на предмет наличия спроса, его сезонности, какие ценовые предложения имеются у других авиакомпаний-конкурентов, определение сегментов рынка (бизнес-пассажиры, отдыхающие, студенты, дети и другое), - говорится в ответе авиакомпании.

В летние месяцы, дни школьных каникул и праздничные дни повышается спрос на билеты. В этот период стоимость билетов становится несколько дороже, чем в обычные дни.

А в период низкого сезонного спроса, цена авиабилетов становится дешевле из-за проводимых промоакций и установления дешевых тарифов.

Учитываются также рекомендации Международной организация гражданской авиации ИКАО и ИАТА.

Как изменилась стоимость билетов по сравнению с 2020 годом

Благодаря развитию конкуренции на внутренних воздушных линиях Республики Казахстан, средняя стоимость авиабилетов группы компаний АО "Эйр Астана" снизилась в целом в 2020 году на 35% по сравнению с 2019 годом, и на 8% в 2021 году по сравнению с 2020 годом, - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за эпидемиологической ситуации в 2020 году, многие международные рейсы были приостановлены. Авиакомпания в прошлом году выполнила лишь ряд репатриационных рейсов и изменение тарифов не производилось.