В какие страны чаще всего летают казахстанцы
Наибольшее количество рейсов выполняется в Российскую Федерацию, сообщили в министерстве транспорта РК.
Всего в сторону северного соседа летают 139 рейсов в неделю. Это 31 авиамаршрут: в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Минеральные воды, Казань, Сочи, Красноярск, Новосибирск, Махачкалу и Грозный.
На втором месте Турция: 125 рейсов в неделю по 18 авиамаршруту в Стамбул, Анкара и Анталью.
На третьем Объединенные Арабские Эмираты: 58 рейсов в неделю по 6 авиамаршрутам в Дубай, Абу-Даби, Шарджа.
И на четвертом месте – Китай (43 рейса в неделю по 9 авиамаршрутам в Пекин, Урумчи, Сиань, Ханчжоу и Санья).
В министерстве транспорта отметили, что этим летим значительно увеличатся рейсы во Вьетнам, Таиланд, Египет и Грузию.
21 мая стало известно, что возобновляется прямое авиасообщение между Казахстаном и Оманом.