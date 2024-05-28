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В какие страны чаще всего летают казахстанцы

В какие страны чаще всего летают казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 11:45 Фото: Zakon.kz
На сегодняшний день из Казахстана международные полеты осуществляются в 28 стран по 121 маршруту с частотой 567 рейсов в неделю, передает Zakon.kz.

Наибольшее количество рейсов выполняется в Российскую Федерацию, сообщили в министерстве транспорта РК.

Всего в сторону северного соседа летают 139 рейсов в неделю. Это 31 авиамаршрут: в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Минеральные воды, Казань, Сочи, Красноярск, Новосибирск, Махачкалу и Грозный.

На втором месте Турция: 125 рейсов в неделю по 18 авиамаршруту в Стамбул, Анкара и Анталью.

На третьем Объединенные Арабские Эмираты: 58 рейсов в неделю по 6 авиамаршрутам в Дубай, Абу-Даби, Шарджа.

И на четвертом месте – Китай (43 рейса в неделю по 9 авиамаршрутам в Пекин, Урумчи, Сиань, Ханчжоу и Санья).

В министерстве транспорта отметили, что этим летим значительно увеличатся рейсы во Вьетнам, Таиланд, Египет и Грузию.

21 мая стало известно, что возобновляется прямое авиасообщение между Казахстаном и Оманом.

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