Назван перекус, который продлевает жизнь

Американские ученые назвали идеальный продукт для перекуса, который продлевает жизнь, передает zakon.kz.

Как сообщает издание Express, специалисты Гарвардской школы общественного здравоохранения установили, что регулярное употребление ореха в качестве перекуса помогает поддерживать здоровый вес.

Кроме того, употребление этого продукта уменьшает вероятность возникновения рака и сердечных заболеваний.

Американские ученые провели ряд исследований и признали, что орех является полезным перекусом, продлевающим жизнь. Диетологи заметили, что у тех пациентов, которые употребляли этот продукт ежедневно, на 20 процентов сократился риск наступления преждевременной смерти. Профессор питания Франк Ху отметил, что люди, предпочитавшие орехи в своем рационе, живут дольше и имеют более крепкое здоровье, чем те, кто их исключал из рациона.

Эксперты отмечают пользу продукта, так как он обладает "кардиозащитными, антиканцерогенными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами". Орехи содержат полезные ненасыщенные жиры, витамины, минералы, а также фотохимические вещества.

Орехи богаты белком и клетчаткой, которые задерживают усвоение веществ и уменьшают чувство голода, - добавил Ху.

Диетолог также напомнила, что лучшие продукты для перекуса - это кисломолочные продукты, цитрусовые и овощи.